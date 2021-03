La escasez de materias primas y la rivalidad entre países complican la cadena de suministro de las vacunas

“La situación es inédita, no hay capacidad de producción suficiente, el mercado no estaba preparado para una demanda como ésta”. Lo advierte Pedro Alsina, director de Relaciones Institucionales de Sanofi Pasteur y experto en vacunas. “El ecosistema de las vacunas es muy frágil: hay muy pocos productores a nivel mundial y los que abastecen a estos productores también son muy pocos” , explica. En esta situación, algunos países, como EE.UU., están bloqueando la exportación de productos críticos y escasos.

Una cadena global

Desde los nanolípidos hasta el vidrio necesario para fabricar los viales, pasando por jeringuillas, tapones de goma, agujas… Lo advirtió en enero Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna : “Si falta una materia prima, no podemos empezar a fabricar el producto” .

Los nanolípidos, clave a corto y largo plazo

¿El problema? Que muy pocas empresas en el mundo tienen instalaciones equipadas para producir este tipo de nanopartículas de lípidos: imposible producir miles de millones de dosis de vacunas de ARNm rápidamente. “¿Por qué hay escasez? Porque hasta la fecha no se utilizaban. Las farmacéuticas pueden incrementar mucho la capacidad de producción de ARNm, pero luego hay que encapsularlo en esas partículas. Si no, no vale de nada”, advierte Alsina.