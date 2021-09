España detecta decenas de casos de variante delta con mutaciones "añadidas": ¿es preocupante?

Pero en ese informe hay otro dato que llama la atención. Sanidad habla de 63 casos en los que se ha detectado “alguna mutación añadida a las que definen el linaje , entre una serie de mutaciones consideradas relevantes por su presencia en otras VOC o VOI”. Es decir, casos en los que se han detectado mutaciones del virus que, hasta ahora, delta no tenía. Sanidad asegura que se consideran “relevantes” porque ya se han visto en otras variantes de preocupación (VOC) o de interés (VOI). ¿Debemos preocuparnos?

“El dato que dan no es para nada motivo de alarma, no tenemos ninguna razón para estar preocupados”, explica Mireia Coscollá, experta en secuenciación que trabaja en el equipo de Iñaki Comas en el I2SYSBIO de Valencia. “Ese dato se da porque es algo a vigilar”, como parte del seguimiento que se está haciendo de la evolución del virus y sus variantes.

Explica además que “si fueran mutaciones preocupantes –y teniendo en cuenta que son datos de hace varias semanas- ya podríamos haber visto algún cambio de tendencia, o en sus efectos… Y no ha habido un cambio en la evolución de la pandemia, no hemos visto grandes brotes en residencias ni nada parecido, en las últimas semanas”.

Hay que tener en cuenta, además, que esos 63 casos detectados con estas mutaciones corresponden a finales de agosto. A primeros de septiembre, según el informe de Sanidad, delta ya suponía más del 90% de lo secuenciado en 13 CCAA. A día de hoy, será más. Coscollá asegura que la inmensa mayoría de las secuencias que se analizan en España son de delta , así que el hecho de “ que haya 63 en las que hayan visto estas mutaciones es poquísimo, no es un dato relevante”.

En ello insiste también el virólogo de la UAM José Antonio López Guerrero. “Lo normal es ver mutaciones constantemente, al secuenciar. La gran mayoría son mutaciones que no van a aportarle ninguna ventaja al virus, aunque hay algunas que se van repitiendo mucho en todas las variantes y que sí lo hacen. No hay que estar preocupados, pero sí vigilantes”.

“La mutación 484 está en un punto muy clave del virus y le confiere cierta resistencia a los anticuerpos", explica Coscollá. "Pero no parece que simplemente teniéndola, las personas vacunadas se comporten como no vacunadas. Parece que haría falta algo más, y eso no se ha visto hasta ahora”, advierte.