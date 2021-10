España, ¿hacia el fin de la pandemia?: "La sexta ola es improbable, pero hay que tener la escopeta lista"

El propio Fernando Simón afirmaba públicamente, este jueves, en un congreso médico, que no es probable que tengamos que enfrentarnos a más olas de covid . Que no es probable que haya una sexta, en las próximas semanas. “Puede haber algún brote, pero es realmente complicado que haya una sexta ola rápida”. Y en todo caso, cree que, si la hubiera, “sería más pequeña y más lenta”, porque hay una tendencia a la baja que se mantiene “clara y estable” desde hace 12 semanas.

En ello insiste también el epidemiólogo Daniel López Acuña. “Alcanzar indicadores de “riesgo bajo” no significa que el problema haya terminado, no significa riesgo nulo, inexistente. El virus sigue ahí, no se ha erradicado ni ha desaparecido. Y, además, no podemos pensar que somos islas. Ni las CCAA, ni los países, ni el bloque europeo. Esto es un problema mundial”. Aunque también cree que “la sexta ola es improbable”, recuerda que “la vacuna no impide la infección y el contagio, eso no hay que olvidarlo”.