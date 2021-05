El papel clave de los supercontagiadores: el 2% de los infectados porta el 90% del virus circulante

Carga viral similar en asintomáticos y hospitalizados

Cualquiera de nosotros, si se contagia, puede acabar en la UCI, porque la gravedad de la enfermedad no depende de la carga viral. ¿De qué depende entonces? Sigue sin haber una respuesta clara a esta pregunta. “¿Qué hace "mal" su cuerpo para llegar ahí?”, pregunta Cantón. “Poco sabemos aún”, responde. Y advierte. “Puede que tú vayas a la UCI, así que protégete hasta que te vacunes”.

Para comparar las cargas virales de personas del campus, que no tenían síntomas cuando se les recogió la muestra, con cargas virales similares tomadas en la saliva de personas sintomáticas, los investigadores analizaron “los datos publicados sobre covid en estudios de individuos hospitalizados (y por lo tanto sintomáticos)”.

La mitad de los positivos no son contagiosos

Si pasamos al segundo dato que arroja el estudio, tampoco es muy tranquilizador: la mitad de las personas que dan positivo en las pruebas de detección del virus no son contagiosas, independientemente de sus síntomas . ¿Por qué? Porque “tienen cargas virales muy bajas, en un rango en el que rara vez se han aislado virus vivos”, explican en el estudio. Para Javier Cantón este dato puede ser incluso motivo de polémica. “Polémico porque estamos confinando a todos los positivos”, aunque sólo la mitad sean contagiosos.

Pero él mismo explica, no obstante, que esto se hace porque no hay otra forma de evitar que los que sí contagian puedan expandir el virus. “No es viable estudiar en cada caso si tienen virus infectivo”, es decir, buscar a los contagiosos entre los positivos y aislarles sólo a ellos. Y como no es viable, es mejor que todos los positivos hagan cuarentena. Por si acaso. Y más, teniendo en cuenta la tercera conclusión que arroja el estudio, es decir, que alguno de ellos pueda ser un supercontagiador.