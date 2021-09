Picos, patas y orejas de los animales crecen para adaptarse al cambio climático

"No sabemos si estos cambios de forma realmente ayudan a la supervivencia (y por lo tanto son beneficiosos) o no. Este fenómeno de cambio de forma no debe verse como algo positivo, sino que es alarmante que el cambio climático esté impulsando que los animales evolucionen así, en un período de tiempo relativamente corto ", ha explicado a CNN Sara Ryding, investigadora de la Universidad de Deakin en Australia y una de las autoras del estudio.