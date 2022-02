Un estudio apunta que la vida pasa realmente ante tus ojos al morir

Hasta ahora era una frase hecha cuando te llevas un susto, o estás en una situación límite: "Se me ha pasado toda mi vida por delante de los ojos". Es decir, que has llegado a sentir que ibas a morir y se te han agolpado los recuerdos. Pero más allá de la idea romántica de echar la vista atrás y hace balance de tu vida en los momentos previos a perderla, hay una realidad científica. Un estudio publicado en Frontiers in Aging Neuroscience apunta a que en los momentos que rodean al fallecimiento se incrementa la actividad cerebral.