Un estudio afirma que caminar 7.000 pasos al día reduce el riesgo de muerte prematura

Caminar, no correr. Da igual la intensidad. Y no hay que pasarse por exceso , ni por defecto. Lo mejor: 7.000 pasos al día. Son algunas de las conclusiones de un estudio de científicos estadounidenses que se acaba de publicar y que ha seguido, durante diez años, a miles de hombres y mujeres de mediana edad (45 años de media). ¿El objetivo? Estudiar la asociación entre los pasos que se caminan al día y la mortalidad prematura en personas de esas edades.

Por ejemplo, los investigadores comprobaron también que los que caminaban menos tenían más patologías (hipertensos, diabéticos, obesos, personas con cardiopatías) . “La gente que caminaba menos estaba más enferma que la que caminaba más. Pero esto nos lleva a una pregunta: ¿Está enferma porque camina menos o camina menos porque está enferma? No hay respuesta a esa pregunta”, advierte Aldama. “Pero hay que tener en cuenta una cosa: asociación no es causalidad”.

En las conclusiones del estudio, además de lo anterior, hay un dato que llama la atención: “No hubo asociación de la intensidad del paso con la mortalidad” , aseguran los investigadores. Y Aldama matiza. “No se puede concluir que la intensidad no influya. En el estudio la determinan porque les pusieron a caminar en una cinta y extrapolaron que el resto de los 10 años iban a caminar así”.

En ese sentido, el cardiólogo gallego insiste en que caminar es importante. Pero la intensidad también. Por eso habla de caminar, no pasear: “Que no puedas hablar mientras caminas”. Y explica que “una cosa es el sedentarismo, otra la actividad, y otra hacer ejercicio. Caminar se convierte en ejercicio físico si la intensidad no te permite hablar. Y eso es lo recomendable”.