Un estudio confirma el riesgo "extremadamente bajo" de la covid en los menores: 25 muertos entre 12 millones

Los investigadores han analizado las características de esos 25 fallecidos , y han visto que “la mayoría (19) tenía alguna comorbilidad subyacente , en particular neurodiscapacidad, o afecciones limitantes para la vida”. La afección más común fue la neurológica (13) , presente en el 52% de los fallecidos. Sólo seis de los menores que fallecieron “no tenían ninguna afección registrada en los últimos cinco años”.

El estudio cubre los datos registrados en Inglaterra hasta febrero de este año, es decir, antes de la irrupción de la variante delta. Pero una de las autoras, Elizabeth Whittaker, médico del Royal College of Paediatrics and Child Health e investigadora del Imperial College, tranquiliza al respecto. “Aunque estos datos cubren hasta febrero de 2021, la situación no ha cambiado con la variante Delta. Esperamos que estos datos sean tranquilizadores para los niños, los jóvenes y sus familias", ha declarado a la BBC.