Fueron los viajes, no el virus: un estudio muestra lo rápido que propagaron la variante española el verano pasado

Transmisión descontrolada y favorecida por el turismo

Lo que vino después, sin embargo, fue un aumento descontrolado de la variante en varios países. “Para finales de septiembre de 2020, había más EU1 fuera de España que dentro. Ya no se trataba de España, la variante se transmitía descontroladamente por otros países”, explica la autora principal del estudio, la investigadora suiza Emma Hodcroft, en su cuenta de Twitter. Porque “se mantuvieron los viajes, mientras los casos subían en España. No se hicieron pruebas al regreso y las cuarentenas no funcionaron bien. No se cortaron las cadenas de transmisión”.