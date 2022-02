Un estudio encuentra diferencias de género en la sabiduría, ellas más reflexivas y ellos menos emocionales

El estudio, publicado en ' Frontiers in Psychology ', ha evaluado las diferencias de género en cuanto a la sabiduría y los constructos asociados, como la depresión, la soledad, el bienestar, el optimismo y la resiliencia .

Los investigadores descubrieron que, en general, las mujeres puntuaban más alto en los ítems relacionados con la compasión y la autorreflexión , mientras que los hombres lo hacían en los ítems relacionados con la cognición y la regulación emocional. En general, la puntuación total de la 3-D-WS fue mayor en las mujeres que en los hombres , pero no hubo diferencias de género en la puntuación total de la SD-WISE.

"Estudios como el nuestro pueden ayudar a adaptar las intervenciones de sabiduría a los individuos en función de sus características específicas", aclaran los investigadores. Con todo, subrayan que el estudio tiene limitaciones, ya que fue transversal y no longitudinal. Y no analizó los perfiles de sabiduría de las personas no binarias ni preguntó a las personas si se identificaban como transgénero, y ese debería ser uno de los próximos pasos.