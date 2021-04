Europa, abocada a combinar vacunas de la covid sólo con datos "alentadores" de ensayos en ratones

Tras los problemas con las vacunas de AstraZeneca y Janssen, la Universidad de Oxford refuerza y amplía su ensayo sobre la combinación de vacunas de la covid

No hay evidencia científica disponible todavía: los primeros resultados del estudio llegarán en mayo

Dos estudios de vacunación combinada en ratones han mostrado una potente respuesta inmune

Primero fue Francia, después Alemania, y ahora también, Dinamarca. Cada vez más países han decidido que administrarán las vacunas de Pfizer o Moderna en segunda dosis a quienes recibieron la primera de AstraZeneca. Es decir, combinar vacunas. Algo que, hasta hace unos días, no pasaba de ser una hipótesis, ahora se va convirtiendo en realidad.

A pesar de que falta evidencia científica sólida al respecto, como apuntaban médicos y científicos consultados por NIUS hace unos días. Pero la realidad se impone y parece que no queda otra, si el camino pasa por arrinconar las vacunas de adenovirus (AstraZeneca y Janssen) y apostar todo a las de ARN mensajero (Moderna y Pfizer).

Esto tiene importantes implicaciones para las personas vacunadas con AstraZeneca (más de dos millones en España) que están a la espera de recibir su segunda dosis. Porque, ahora ya sí, este panorama plantea la necesidad de combinar vacunas. ¿Es seguro hacerlo? ¿Qué riesgos presenta? ¿Qué sabemos al respecto?

Pendientes del ensayo en Reino Unido

Desde el momento en que surgieron los problemas con AstraZeneca, todas las miradas se centraron en el estudio que se está llevando a cabo en Reino Unido. Dirigido por el Grupo de Vacunas de Oxford, el estudio Com-Cov se inició en febrero con más de 800 personas, y su objetivo es estudiar la combinación de distintas vacunas de la covid en la primera y la segunda dosis. Se trata de saber si ello refuerza (o no) la respuesta inmunitaria, y comprobar la seguridad de hacerlo.

Combinar vacunas es una posibilidad, por tanto, que se explora desde mucho antes de que surgieran los problemas con AstraZeneca, y que no se plantea como descabellada, en ningún caso. Pero hay un problema: el ensayo tiene una duración prevista de un año, y no ofrecerá sus primeros resultados, al menos, hasta mayo, según informa el Financial Times. Kate O'Brien, la responsable de vacunas de la OMS, ya ha advertido de que todavía “no hay datos” sobre los regímenes de vacunación combinada.

Y es algo de lo que advertían también los expertos consultados por NIUS. “El problema de poner la segunda dosis con otra vacuna, que es una posibilidad que ya se estaba barajando, es que todavía no tenemos los resultados de esos experimentos. No sabemos qué efecto tendrá”, decía el microbiólogo Ignacio López-Goñi. El vacunólogo Carlos Rodrigo insistía en lo mismo: “No hay evidencia científica al respecto, por lo que no es lo recomendable. Tampoco es algo descabellado, se puede hacer, pero no lo veo necesario en absoluto”.

China también lo explora

La vacunación combinada, en cualquier caso, no es algo tan extraño. Y Reino Unido no es el único que la está estudiando. China también, aunque por motivos bien distintos: para aumentar la eficacia de sus vacunas, en respuesta a las preocupaciones de la comunidad científica sobre su eficacia.

Por eso mismo, por la escasa efectividad de la inmunización, es por lo que ya se ha recurrido a la combinación de vacunas en otras ocasiones. Es algo que se ha hecho antes con enfermedades como el VIH o la malaria. Pero nunca en un escenario de vacunación masiva como este de ahora con la covid. En el que, además, al menos dos de las vacunas que están disponibles son altamente efectivas.

Más combinaciones posibles

De momento, en el estudio de Oxford se estaba ensayando la combinación de dos vacunas: AstraZeneca y Pfizer. Y de eso es de lo que tendremos los primeros resultados en mayo. Pero dada la situación, los responsables del ensayo han decidido ampliarlo y combinar también otras vacunas. En una segunda fase, van a incluir las de Moderna y Novavax.

Ahora están reclutando a más de mil voluntarios, personas mayores de 50 años que hayan recibido su primera dosis de las vacunas de Pfizer o AstraZeneca, para inocularles en segunda dosis la vacuna de Novavax o la de Moderna.

En declaraciones al diario británico The Guardian, Matthew Snape, profesor de Vacunología de la Universidad de Oxford y responsable científico del estudio, explica el objetivo. “Si conseguimos demostrar que la vacunación combinada genera una respuesta inmune tan buena como la normal, sin que aumenten significativamente las reacciones a la vacuna, ello podría permitirnos inmunizar a más gente más rápidamente”.

Riesgos y beneficios

Los riesgos que preocupan a los científicos no tienen tanto que ver con la seguridad de hacerlo como con el hecho de no saber exactamente cómo va a responder el sistema inmune. “El riesgo principal es que no responda tan bien y la vacuna pierda eficacia”, advierte Snape en el Financial Times. Y de esto es de lo que aún falta evidencia científica. Aunque los datos que hay de ensayos realizados en animales son prometedores.

Un estudio realizado en China con ratones combinando vacunas de adenovirus (como las de AstraZeneca o Janssen) con otro tipo de vacuna (como pueden ser las de ARNm de Pfizer o Moderna) ha demostrado que, al hacerlo, aumenta la respuesta inmune en estos animales.

Snape explica, además, que existe otro ensayo en curso combinando las de AstraZeneca y Pfizer en ratones, y que sus resultados, de momento, son “alentadores”. Y todo esto, advierte, invita al optimismo. Porque indica que en el estudio que ellos están realizando “no sólo podemos ver respuestas tan buenas como en la vacunación normal, sino que podemos encontrarnos con algo mejor”.

Vacunas combinadas para enfrentar nuevas variantes

Llegar a saber si esto es así es importante, no sólo de cara a resolver el complicado panorama actual de vacunas, sino de cara también al futuro, en caso de que sea necesaria una tercera dosis para hacer frente a posibles nuevas variantes del virus.

“Poner en marcha programas de vacunación combinada será algo inevitable para hacer frente a nuevas variantes”, advierte Snape. El estudio de Oxford ya está midiendo la respuesta inmunitaria de los participantes, tanto de anticuerpos como celular, frente a las variantes del virus que han emergido en los últimos meses.