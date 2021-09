Expertos advierten de una "posible" sexta ola de covid entre no vacunados: “Van a ser objeto de deseo"

Insisten en que la vacunación no impide los contagios: "Un 70% de vacunados no detiene una nueva ola"

López Acuña recuerda que "todavía tenemos 7,5 millones de personas sin las dos pautas de la vacuna, por lo que pueden enfermar severamente o morir"

Joan Carles March: "Con la sexta ola nos puede pasar como con la tercera, no esperarla y caernos encima”

Vuelta al cole, vuelta al trabajo de forma presencial en muchos casos, vuelta a los encuentros en interiores en cuanto pase el calor… para algunos expertos, lo que viene es el caldo de cultivo ideal para que vuelva también una nueva ola de covid. Sería la sexta. Aunque todavía no hemos salido del todo de la quinta. Pero la incidencia sigue descendiendo y está ya por debajo de los 200 casos por 100.000 habitantes.

¿Habrá sexta ola realmente? Y si la hay, ¿cómo será? La quinta la han protagonizado los jóvenes. ¿Quiénes serán los protagonistas de la sexta? ¿Qué puede provocarla y qué puede prevenirla? “No podemos descartar una sexta ola, pero es probable que no sea de gran magnitud”, opina el epidemiólogo Daniel López Acuña. “Va a depender del equilibrio que se dé entre variantes nuevas, avance en la vacunación y mantener medidas que impidan los contagios”. Un equilibrio difícil y de cuyas variables solo controlamos dos: vacunas y medidas. Lo que haga el virus es imprevisible.

Ojo a las nuevas variantes “de interés”

En ese sentido, no sólo delta preocupa a este epidemiólogo, también otras variantes nuevas que puedan hacerse fuertes. Cree que hay que estar muy pendientes de dos que, de momento, no llegan a la categoría de “preocupantes” pero la OMS vigila “muy de cerca” por el riesgo que suponen. “Si surgiese una variante muy contagiosa y que escape a las vacunas, como la MU o la estirpe C.1.2 de la sudafricana, además de la delta, quizá podríamos tener una ola en el otoño-invierno”, advierte.

La variante C.1.2 surgió en mayo en Sudáfrica y desde julio, la OMS la tiene en vigilancia, porque muta el doble de rápido que el resto de variantes y parece ser más resistente a las vacunas. Ya se ha detectado en otros siete países. La OMS vigila de cerca también a la variante Mu, que surgió en Colombia y desde allí se ha extendido a otros países latinoamericanos y europeos. Presenta mutaciones que podrían hacer que el virus escape mejor a las vacunas. Estas dos son, de momento, lo que la OMS denomina “variantes de interés.

Sobre el riesgo que suponen, López Acuña advierte: “Hay un factor importante a tener en cuenta, y es que la vacunación no impide los contagios, solo reduce el riesgo de covid grave, de hospitalización y de muerte. Y todavía tenemos 7,5 millones de personas en este país que no tienen las dos pautas de la vacuna, por lo que pueden enfermar severamente o morir. Hay un 30% de la población general y un 20% de la población diana (los mayores de 12 años, que son los que se pueden vacunar en España) que no tiene pauta la completa”.

Alta incidencia entre los menos vacunados

El experto en Salud Pública Joan Carles March también ve “posible” la llegada de una sexta ola, sobre todo entre los no vacunados. “De 12 a 19 años queda un porcentaje aún muy alto sin vacunar, y de 20 a 29 ocurre lo mismo. Pero me preocupan también los mayores de 40 que están sin vacunar, que no son tan pocos. En cada tramo de edad hay un porcentaje aun relativamente alto de gente sin vacunar, y esos grupos van a ser objeto de deseo de esa sexta ola”, advierte.

En ese sentido, es importante otro dato: la elevada incidencia actual, precisamente, entre la población menos vacunada: niños, adolescentes y jóvenes. Según los últimos datos de Sanidad, la IA media de España se sitúa en 198 casos por 100.000 (a fecha 3 de septiembre), pero por franjas de edad, tanto los menores de 12 años, como los de 12 a 19 y los de 20 a 29 superan con creces los 200 casos. Sobre todo, los de 12 a 19 años, que en estos momentos tienen una IA de 364 casos por 100.000 habitantes, casi el doble de la nacional.

“Podríamos tener una ola con un repunte de casos en la población de 12 a 19 años, pero no necesariamente limitada a ellos, porque todavía tenemos esos 7,5 millones de españoles no vacunados, que son susceptibles de contagiarse y enfermar”, explica López Acuña. Los adolescentes ya se empezaron a vacunar este verano, pero “no debemos pensar que por vacunar a los de 12 a 19 años vamos a evitar contagios. Y además, quedan unos 800.000 todavía en estas edades que no tienen las dos dosis”.

Delta en los colegios

A March también le preocupa lo que ocurra en el panorama escolar, sobre todo en relación con los más pequeños, los que no pueden vacunarse. “La población menor de 12 años. ¿Podría ser que delta se fijara ahora en ellos?, todavía no lo sabemos”. En ese sentido, este experto no entiende “por qué los responsables de Educación del ministerio y de las CCAA han tomado la decisión de disminuir la distancia entre mesas en las aulas, por ejemplo. Yo hubiera seguido más tiempo con las mismas medidas, para asegurar que los colegios no se conviertan en un foco”.

El curso pasado, los centros escolares consiguieron mantenerse abiertos y sin grandes problemas ni apenas brotes de covid en todo el año. “Pero no estaba la variante delta”, advierte March. “Ahora no sabemos cómo va a afectar delta a esa población". Y apunta otra cosa. "En relación con los maestros, que se vacunaron de los primeros, tampoco sabemos hasta cuándo les dura la inmunidad”.

Considera el experto que todo esto son “elementos que habría que tener en cuenta para no relajar las medidas", de cara a evitar una nueva ola de covid. Y hay dos que le parecen "fundamentales: medidores de CO2 en todas las aulas y filtros HEPA en todos los colegios”.

Mantener las medidas, con la vacunación no basta

Pero tanto López Acuña como March van más allá. Y, al hablar de la sexta ola, apuntan a un posible relajamiento general como consecuencia de la bajada de la incidencia. Unido al cambio de tiempo y a una mayor afluencia a interiores, puede convertirse en un cóctel peligroso. March explica que le preocupa “la hostelería, los gimnasios, los lugares cerrados. Y que llega el otoño y, como hace más frío, nos metemos en un interior pero nos quitamos la mascarilla y nos confiamos, porque la situación está mejor. Hay que ir con cuidado”.

“Lo que hay que tener claro es que un 70% de vacunados no detiene una nueva ola, ni genera inmunidad de grupo, solo protege individualmente de muerte y severidad de la enfermedad, si uno se contagia”, subraya López Acuña. Porque los vacunados siguen transmitiendo el virus. Contagian menos que los no vacunados, pero contagian. Por eso, March comenta “otra cosa que no termino de entender: por qué una persona vacunada que es contacto de otra infectada deja de hacer cuarentena, si puede contagiar. No entiendo por qué se quitan las cuarentenas y los aislamientos de personas vacunadas, esto puede ser un problema”.