Expertos apuntan a que España afrontará una ola de ómicron a mediados de enero

De ómicron sabemos poco, pero cada día que pasa, ese poco es un poco más. Porque igual que se propaga muy rápido, también va dejando nuevas pistas en su camino. “ Ómicron va muy rápido, se come a delta muy rápidamente. Se implantará en el mundo entero , eso seguro. Se convertirá en dominante”. El físico, catedrático de la Universidad Rovira i Virgili y divulgador científico Álex Arenas es tajante sobre esto. Aunque advierte, a la vez, de que hay que seguir esperando para confirmarlo con datos. Porque la secuenciación de la variante no va al mismo ritmo que se propaga, ni mucho menos , como ocurre siempre. Y de momento, son pocos los casos confirmados.

Arenas cree que puede haber problemas, incluso, aunque la mayoría de los casos de covid que genere ómicron sean leves , tal y como se está viendo hasta ahora. “Que la gran mayoría sean leves no significa es que un pequeño porcentaje no sean críticos. Necesitas que el sistema sanitario este descongestionado. Porque un escenario probable es que cabalgue una ola sobre otra, la de ómicron sobre la de delta. El año pasado ya pasó con alfa y delta, y tuvimos el sistema sanitario muy sobrecargado. Puede volver a pasar, es un escenario bastante probable”, avisa.

Hablamos de efectividad frente a covid sintomática leve, no de covid grave. Arenas lo matiza, y lo explica. “¿Significan estos datos de Reino Unido que con dos dosis de AstraZeneca no estás protegido frente a ómicron? No significa que no estés protegido frente a la enfermedad grave. Hablamos de efectividad frente a infección, a covid leve y sintomática. No significa que te hayas puestos dos vacunas para nada, significa que llevas una vacuna que te va a proteger de que tengas una neumonía bilateral”.