Expertos desmienten el bulo que atribuye a las vacunas de la covid poder generar graves infecciones

El ADE es un fenómeno muy raro en el que los anticuerpos, en vez de combatir al virus, facilitan la infección y agravan la enfermedad

El bulo lo vincula con las vacunas de la covid, pero los expertos lo desmienten: "Se ha mirado con lupa, pero en ninguna de las vacunas autorizadas se ha visto ningún indicio"

José Jiménez, experto en coronavirus: "Se han puesto mil millones de dosis de vacunas en el mundo, no es cierto que se esté produciendo ADE en los vacunados"

Es uno de los argumentos más utilizados por los antivacunas. Y estos días se habla de ello a cuenta de un documental que circula por las redes sociales en el que el virólogo y Nobel de Medicina Luc Montaigner asegura que los anticuerpos producidos por las vacunas provocan este fenómeno. Hablamos del ADE, la “infección dependiente de anticuerpos”, conocida por sus siglas en inglés (antibody-dependent enhancement).

Un fenómeno que consiste en que los anticuerpos, en vez de combatir al virus, facilitan la infección y agravan la enfermedad. Algo así como si se aliaran con él. Es muy inusual, muy poco frecuente que ocurra. La pregunta es: ¿Ocurre en las vacunas de la covid, tal y como promulgan los antivacunas?

La respuesta es clara y contundente. No. “No es cierto que se esté produciendo ADE en los vacunados”. Así de tajante se muestra el experto en coronavirus José Jiménez, investigador del Departamento de Enfermedades Infecciosas del King’s College de Londres. Y nos explica por qué.

“Siempre que generas una vacuna, esto es algo que hay que mirar, es una preocupación, y por eso se ha mirado con lupa, se ha buscado muy activamente. Pero no se ha encontrado nada en ninguna de las vacunas autorizadas. No se ha visto ningún indicio de ADE, ni en la fase preclínica (en modelos animales), ni en la fase clínica (ensayos con humanos), ni ahora en la fase 4 (vacunados en el mundo real). Se ha mirado mucho, y no se ha detectado nada”, advierte el investigador. Pero ¿cómo ocurre el ADE y por qué es tan preocupante?

Anticuerpos que se alían con el virus

Explica Jiménez que “es un fenómeno muy raro que se da con enfermedades infecciosas muy puntuales”. Consiste en que los anticuerpos que generamos en una infección natural, o con la vacuna, cuando tenemos una segunda infección no funcionan bien. Se unen al virus, pero no paralizan la infección. Al revés, hacen que se potencie. “Esto ocurre cuando se generan anticuerpos que se pueden unir al virus pero no son neutralizantes”. Es decir, anticuerpos que no lo bloquean, no impiden la infección.

En algunos casos, con su ayuda, “el virus consigue entrar en células en las que normalmente no entra. La infección es mayor, y es peor”, explica Jiménez. Algo así como si los anticuerpos le abrieran camino al virus por una ruta que no es la habitual y le “facilitaran” la infección. Esto puede ocurrir en una segunda infección natural o en una infección que ocurra tras la vacuna. Jiménez pone un ejemplo de cada caso: el dengue y la vacuna de la VRS.

El ADE en el dengue

Con el virus del dengue existen cuatro serotipos diferentes. Los serotipos “son variantes del virus que se reconocen de forma distinta por los anticuerpos. Las reconocen, y por eso los anticuerpos se unen a ella, pero no las neutralizan”, explica el investigador.

Con el dengue, cuando una persona se infecta por segunda vez con el mismo serotipo no le pasa nada. Pero "si es otro serotipo distinto, puede ocurrir el ADE y generar una enfermedad muy grave: la fiebre hemorrágica. Es un problema muy grave que tiene el virus del dengue”. Esto, que “de forma natural se ha visto con el dengue y con el zika”, no ocurre con este coronavirus SARS-CoV-2.

“Eso no está pasando con este coronavirus. Los anticuerpos que tú generas con una variante sirven para la siguiente”. ¿Incluso con la sudafricana, que es la que tiene cierta capacidad de evasión? “Sí, incluso con ella, porque escapa sólo parcialmente a la respuesta de anticuerpos. No la evade por completo”. Jiménez asegura que no se ha visto ningún indicio de ADE ni siquiera "con ninguna de las nuevas variantes identificadas". Algo que explica también el prestigioso químico Derek Lowe en este artículo de Science.

El ADE en las vacunas

Algo parecido a lo que ocurre en el dengue se vio con una de las candidatas a vacuna contra el VRS, el virus respiratorio sincitial. Lo detectaron en los ensayos y fue retirada. “Lo que vieron es que vacunaban a los niños y algunos de ellos desarrollaban una enfermedad más grave que los no vacunados”. Descubrieron que era por el ADE y retiraron la vacuna.

Y ha ocurrido con alguna otra, pero siempre en los ensayos. “También se vio con una del sarampión. Con candidatos a vacuna sí se ha visto con varios, pero ya no siguieron adelante, no llegaron a salir”. Jiménez nos explica que ocurrió, por ejemplo, con varios candidatos a vacuna de coronavirus anteriores. Nunca llegaron a salir, pero para los antivacunas ya es argumento suficiente.

“El problema es que esto se vio en coronavirus anteriores, y ahora lo están usando como argumento contra estas vacunas”, advierte este experto, que se formó y doctoró en el Laboratorio de Coronavirus del CNB que dirige Luis Enjuanes.

Jiménez explica que “gracias a eso, precisamente, toda esa información de esos coronavirus anteriores se ha utilizado en el desarrollo de estas vacunas. En los ensayos con esas vacunas se usó mucho la proteína N, la que está dentro del virus y se une a su genoma. Pero se vio que si usabas esa proteína, la vacuna era más propensa a provocar ADE, y esa es una de las razones por las que ahora se utiliza la proteína S (en las vacunas de la covid actuales). Todos han ido directos, ahora, a la proteína S, porque sabemos que la N tiene ese efecto secundario”.

Mil millones de vacunas y "no se ha visto nada"

“El ADE es un riesgo potencial y real que tienen las vacunas”, reconoce Jiménez. Pero ¿podría ocurrir que surgiera un nuevo serotipo de este coronavirus SARS-CoV-2, que fuera reconocido por los anticuerpos pero no lo neutralicen? “Es algo que no hay que descartar nunca, en ciencia no existe el riesgo cero, pero aquí es bajísimo, mucho más bajo desde luego del riesgo que supone el virus”.

El riesgo es bajísimo porque “por lo general, los coronavirus no forman serotipos”, explica Jiménez, y porque la experiencia real con estas vacunas indica justamente lo contrario. “No hay casos de personas vacunadas con enfermedades graves, de hecho está ocurriendo al revés. Si se infectan, son casos leves o asintomáticos”. Si ocurriera, “tendría que morirse más la gente vacunada que los no vacunados”, advierte. Y eso es exactamente lo contrario de lo que está ocurriendo.