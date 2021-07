Expertos piden recuperar la mascarilla en exteriores: delta genera más supercontagiadores

Alfredo Corell, inmunólogo: "Con la variante delta, ni siquiera en exteriores podemos estar tranquilos"

Explica que él mismo se ha contagiado en una comida a aire libre, estando vacunado: "Sin mascarilla y respirando de cerca el aire que exhala un infectado, está claro que te puedes contagiar"

López-Acuña, epidemiólogo: "La medida no venía al caso, y no tomarla nos habría ahorrado una buena parte de los contagios” de esta quinta ola

La medida se aprobó por el Gobierno hace casi un mes, y hoy se somete al examen del Congreso de los Diputados. El 24 de junio, el Consejo de Ministros aprobaba el decreto que flexibilizaba el uso de la mascarilla en exteriores, retirando su obligatoriedad siempre que haya una distancia mínima entre las personas. Dos días después, entró en vigor: pudimos quitárnosla por la calle (aunque la gran mayoría de la gente no lo hizo). Un mes después, el decreto necesita la ratificación del Congreso para que la medida no decaiga. Y la situación epidemiológica ha cambiado radicalmente. A peor.

El 24 de junio, en España se registraban 44.220 contagios de covid y una incidencia acumulada (IA) de 93 casos por 100.000 habitantes. Hoy, esos datos se han multiplicado por más de cinco. Tenemos más de 284.000 casos activos, y una IA por encima de 600.

La variante delta ya es la dominante en España. Hace un mes no lo era todavía, aunque ya se atisbaba que generaría un importante aumento de la incidencia de covid, al igual que había ocurrido en otros países, al relajar medidas, porque es muchísimo más contagiosa.

También ha cambiado el panorama vacunal. Aunque en este caso, a mejor. Cuando se dio luz verde a la medida, el 50% de la población contaba con al menos una dosis de la vacuna. Hoy, algo más del 50% cuenta ya con las dos, es decir, la pauta completa.

Varios expertos ya señalaron el 24 de junio que la retirada de la mascarilla en exteriores era precipitada. ¿Qué opinan hoy? ¿Fue un error eliminar entonces su obligatoriedad? ¿Invitó a la población a relajarse? ¿Habría que recuperarla ahora? ¿Tiene sentido convalidar su retirada en este momento?

Presión para retirarla, presión para recuperarla

En estos momentos, se da la paradoja de que muchas de las comunidades que presionaron entonces al Gobierno para que aprobara la retirada de la mascarilla en exteriores, están implantando ahora duras restricciones para contener el aumento de casos de covid, como el toque de queda.

La presión de algunos presidentes autonómicos va en aumento para que el Ejecutivo reconsidere su decisión, y algunas comunidades, como País Vasco, Baleares o la Comunidad Valenciana ya recomiendan directamente a sus ciudadanos que sigan utilizando la mascarilla. El lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, ha llegado incluso a pedir por carta al presidente del Gobierno que reformara el decreto antes de su convalidación, para que vuelva a ser obligatorio el uso de la mascarilla.

Expertos como Daniel López-Acuña, epidemiólogo, llevan semanas pidiendo lo mismo. “Para mí, no tiene sentido aprobar este decreto, habría que restaurar la obligatoriedad de las mascarillas hasta que tengamos una incidencia lo suficientemente baja, que nos permita saber que no tenemos un alto riesgo de contagio en la calle. Lo más sensato sería votar en contra, en este momento. Lo mejor que podría hacerse es no ir adelante con esa aprobación”.

El Gobierno se agarra a los datos de vacunación para justificar la retirada de las mascarillas al aire libre. Pero para el epidemiólogo, no es suficiente. “Claro que hay más gente vacunada, pero no la suficiente. El otro 50%, la mitad de la población española, sigue siendo susceptible de infectarse. El gobierno no debería atenerse solo a la vacunación, debe restaurar medidas restrictivas”, insiste.

El 24 de junio, tras la aprobación del decreto de las mascarillas, la entonces ministra de Sanidad, Carolina Darias, fue muy gráfica: “Las mascarillas dejan paso de nuevo a las sonrisas". La pandemia entraba así en una nueva fase, la medida significaba el principio del fin, dejar atrás los momentos más duros. Volvían las sonrisas a la calle después de 13 meses de mascarilla obligatoria. Pero tomar esta medida, indican los expertos, tuvo y tiene más implicaciones.

Nos hemos relajado en exteriores

La decisión de retirar la mascarilla en exteriores tiene su componente psicológico. La medida lanza el mensaje de que todo va bien, de que es posible una cierta relajación, después de año y medio de pandemia. Y las encuestas corroboran que estamos deseando hacerlo.

Esta que se acaba de publicar, elaborada por IPSOS, sitúa a los españoles a la cabeza entre quienes piensan relajar la distancia de seguridad y el uso de la mascarilla en cuanto estén vacunados. Sólo 4 de cada 10 encuestados en España piensa mantener la distancia social, y apenas 3 de cada 10 van a seguir usando la mascarilla.

Con la retirada de la mascarilla, “hay un metalenguaje de falsa seguridad, se transmite que esto ya se ha terminado, que podemos ir por libre, y hay menos ajuste al respeto de la distancia física. Es cierto que la gente ha estado contenida año y medio, pero no se pueden liberar las ganas cuando todavía hay peligro”, advierte López-Acuña.

El peligro es la variante delta, con la que el coronavirus ha ganado tanto en transmisibilidad que el contagio se produce mucho más fácilmente. De forma fulminante, en algunos casos. “Con esta variante, ni siquiera en exteriores podemos estar tranquilos. Para contagiarse no hace falta que sea una reunión masiva ni mucho menos”, advierte el inmunólogo Alfredo Corell. Estando quieto, en una comida al aire libre, por ejemplo, sin mascarilla y respirando de cerca el aire que exhala el infectado, “está claro que te puedes contagiar”. Lo tiene claro porque le ha ocurrido a él mismo.

Contagio en una comida al aire libre

Su contagio se produjo a través de “una persona con la que comí, en un encuentro en el exterior”, narra Corell a NIUS. “Fue una comida. Estábamos varias personas, todos vacunados menos uno. Y en mi caso es la única vez en que se ha producido esto: estar más de 15 minutos sin mascarilla, en proximidad, y al aire libre. No hubo ningún encuentro en interiores”.

La noticia le llegó un par de días después. La persona no vacunada refiere síntomas, avisa al resto, y Corell, que estaba con síntomas similares a los de un catarro o una alergia, decidió hacerse una prueba de antígenos. Salió negativo. Pero se hizo PCR y “salió positiva, aunque sin gran carga viral”. Decidió confinarse, entonces, durante diez días, y ahora está a la espera de resultados de una nueva PCR que se ha hecho este martes. Se encuentra bien, su covid ha sido leve, y ya lleva días sin síntomas.

El suyo es un buen ejemplo de que los contagios en exteriores, al aire libre, ocurren. Y de que, si no hay la distancia suficiente, debe haber mascarilla para evitarlos. Es lo que Linsey Marr llama la regla “dos de tres”. En exteriores, debe cumplirse además una de estas dos condiciones: o respetar la distancia de seguridad (metro y medio) entre las personas o usar la mascarilla, si no se puede respetar esa distancia.

En este simulacro de contagio al tomar cañas en la terraza de un bar ya quedó claro que la distancia es clave, también en exteriores. Y ahí, la variante delta todavía no era dominante como ahora. Este otro caso, ocurrido en EE.UU. muestra claramente el peligro que supone esta variante. Una boda en Houston, al aire libre, y con todos los invitados vacunados, dejó seis contagios y un fallecimiento por covid.

¿Más supercontagiadores con la variante delta?

Con esta variante, es probable que casos como el que relata Corell estén ocurriendo mucho más que con la variante anterior. Es altamente contagiosa, también en exteriores. Explica el inmunólogo que tiene datos de centros de diagnóstico que realizan PCR “donde han encontrado positivos con 5 ciclos, y eso es una auténtica barbaridad".

¿Eso qué quiere decir? “Significa que hay un número de copias de virus en esa muestra espectacular. Eso explica que haya personas supercontagiadoras, con muchísima carga viral, con esta variante delta. Y en su presencia, sin mascarilla, y aun al aire libre, no sería necesario pasar 15 minutos para contagiarse, sería mucho más rápido el contagio”, advierte el inmunólogo.