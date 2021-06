La fascinante inteligencia de los pulpos

Lo que el pulpo me enseñó ha recibido recientemente el Óscar a la mejor película documental. La inteligencia de estos extraños animales fascina cada vez más. ¿Cómo perciben el mundo estos seres tan especiales?

Bueno en ataque y defensa

Tomemos primero el ejemplo de los mecanismos de defensa en los pulpos. Frente a sus múltiples depredadores, los pulpos son un as del camuflaje. Pueden imitar su entorno cambiando el color y la textura de su piel al instante y de diversas formas, gracias a unas células pigmentadas llamadas cromatóforos y múltiples músculos que cubren su epidermis.

Criaturas para observar de cerca en el laboratorio

Aunque es impresionante y se usa a menudo para ilustrar la inteligencia de los pulpos, abrir frascos no es su habilidad más excepcional. Esta tarea es fácil para ellos gracias a su destreza y capacidad de agarre, pero son muy lentos: incluso cuando están muy entrenados, un pulpo siempre tarda más de un minuto en abrir un tarro y atrapar un cangrejo. Estos animales, sin embargo, siguen siendo talentosos en su forma de manipular objetos, por ejemplo, cambiando su orientación para deslizarlos a través de una pequeña abertura en una pared .

Finalmente, los pulpos pueden aprender observando a sus compañeros . Esto es sorprendente, porque son animales descritos como predominantemente solitarios (aunque ocasionalmente se han observado comunidades). Sin embargo, después de observar a un congénere elegir un objeto en particular, el pulpo puede reproducir este comportamiento sin aprendizaje adicional. Pero, aunque sean impresionantes en sus aprendizajes de laboratorio, los pulpos siguen siendo animales sorprendentemente erráticos en sus respuestas, especialmente en experimentos de discriminación visual, donde su desempeño rara vez supera el 80 % de éxito cuando otros animales casi logran la perfección.

Pero no me malinterpreten: ¡El hecho de que sean nuestro centro de atención no significa que sean los más inteligentes de nuestros mares! En el patio de la escuela de cefalópodos, el pulpo sería el alumno travieso. La sepia sería la primera de la clase. Estos primos de los pulpos son sorprendentemente ignorados por el público en general y, sin embargo, están en el centro de muchas investigaciones en los laboratorios de etología de todo el mundo: son menos versátiles que los pulpos, pero tienen una capacidad de aprendizaje incomparable. Pueden aprender reglas complejas en muy poco tiempo, y, una vez aprendidas, aplicarlas a la perfección.