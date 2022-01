El futuro de las vacunas: ¿han fracasado ante las nuevas variantes?

Las vacunas han salvado medio millón de vidas en Europa, según la UE

La inmunidad ha bajado frente a ómicron, pero parece que aún protegen de enfermedad grave

No estar vacunado es el mayor factor de riesgo para sufrir una covid grave, insisten los expertos

Nadie prometió que las primeras vacunas contra el covid pudieran evitar los contagios. El objetivo prioritario fue siempre reducir el riesgo de enfermedad grave. Eso es lo que midieron los ensayos y a eso se referían los porcentajes de eficacia del 70% al 90%. Eficacia frente a la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. El coronavirus SARS-CoV-2 sería un problema menor si se comportara como un catarro.

El freno de los contagios fue un valor añadido que registraron algunos estudios en los primeros momentos y que se ha perdido con el tiempo. A la disminución de los anticuerpos entre quienes se vacunaron, se suma la evolución del coronavirus en forme de nuevas variantes que pueden sortear los anticuerpos neutralizantes.

Las vacunas han salvado millones de vidas

¿Han fracasado las vacunas? No. Los datos son elocuentes al mostrar la enorme diferencia de hospitalización y muerte entre vacunados y no vacunados hasta la fecha, en particular entre los mayores y más vulnerables, antes de que la variante ómicron se hiciera dominante.

Hasta el 19 de diciembre, "la incidencia en personas completamente vacunadas es muy inferior a la observada en no vacunadas. La mayor diferencia se observa en personas de 60 a 79 años, con un riesgo de infección en vacunados 6,7 veces menor, de hospitalización 15,9 veces menor y de fallecimiento 19,2 veces menor respecto a no vacunados", indica el último informe del Ministerio de Sanidad.

Las vacunas de Pfizer y Moderna –las más inoculadas en España- superaron la primera gran valla, la variante delta, con una ligera disminución de su eficacia. Según la Unión Europea, las vacunas han salvado medio millón de vidas en la Unión Europea hasta finales de noviembre, la mayoría en España.

Y en esto llega ómicron

Pero la variante ómicron está planteando un desafío mucho mayor. Se transmite con mayor facilidad que las variantes anteriores y es más hábil al sortear la inmunidad de los vacunados con dos dosis. Falta por ver si la protección frente a la hospitalización y la muerte se sostienen a medida que se extiende de forma masiva. Ha transcurrido poco más de un mes desde que se identificó en Sudáfrica.

¿Ómicron es más leve o tenemos mejores defensas?

Aún falta más investigación científica para responder a la pregunta clave: ¿causa ómicron una enfermedad menos grave porque es intrínsecamente más suave o vemos una enfermedad menos grave porque ómicron infecta a más población con mejores defensas bien porque está vacunada o porque superaron previamente la infección?

Ambas opciones son compatibles. Las vacunas pueden estar jugando un papel relevante y ómicron se replica a gran velocidad en las vías respiratorias más altas, pero funciona peor en el tejido pulmonar donde las variantes anteriores causaban a menudo las neumonías, según coinciden seis investigaciones publicadas hasta la fecha.

Datos preliminares: menor hospitalización

Los primeros estudios, basados en datos de Sudáfrica, apuntan a que la mayor protección de los vacunados frente a los no vacunados también se está manifestando ante ómicron. Cuatro investigaciones diferentes también indican que el riesgo de hospitalización por ómicron se reduce entre un 50% y un 80% en comparación con variantes anteriores.

Algunas de estas conclusiones deben tomarse con cautela porque los datos más abundantes se refieren a poblaciones jóvenes, menos propensas a sufrir una enfermedad grave. Sudáfrica es un país con una media de edad más joven que la europea.

Primera línea de defensa: supera a los anticuerpos

Lo que ha sorprendido de esta variante a los virólogos es la cantidad de mutaciones que acumula en la proteína de entrada en las células, la espícula, la proteína S. Un cambio amplio que le permitiría escapar a los anticuerpos que deben bloquearla.

Si la variante delta era capaz de sortear la inmunidad en un 25% de los casos, con ómicron el porcentaje se eleva al 70%.

Si la variante delta era capaz de sortear la inmunidad en un 25% de los casos, con ómicron el porcentaje se eleva al 70%. Y si contagia más, alcanzará necesariamente a más personas vulnerables y tendrá un impacto hospitalario de calibre aún desconocido. "Aún no sabemos la gravedad de ómicron en mayores", recuerda la viróloga Margarita del Val.

A esto se suma la disminución natural de los anticuerpos meses después de la pauta completa de las vacunas o de haber superado la infección. La caída de la inmunidad es especialmente fuerte en el caso de AstraZeneca y de Janssen. La eficacia de estas vacunas basadas en adenovirus han quedado por detrás de las de ARN frente al coronavirus. También frente al contagio, según el último informe de Sanidad.

Segunda línea de defensa: pendientes de la inmunidad celular

No todo son los anticuerpos existentes. Hay una segunda línea de defensa, la memoria inmunitaria, la inmunidad celular. No es tan fácil medir su vulnerabilidad como la inmunidad inicial de los anticuerpos. Algunos estudios preliminares apuntan a que la inmunidad celular resiste frente a ómicron.

La tercera dosis, al rescate

Lo que ya se ha comprobado es que una tercera dosis realza la inmunidad. Pfizer/BioNTech ha anunciado que sus dosis de recuerdo multiplican por 25 los anticuerpos. Moderna supera esas cifras. Media dosis de su vacuna, dicen, multiplica por 37 los anticuerpos y una dosis entera, por 83. Janssen también ha comunicado un aumento de la protección con la dosis de refuerzo que ha comprobado en Sudáfrica.

Los datos recogidos en el último informe de Sanidad en España también registran ese efecto positivo en quienes las empezaron a recibir a partir de octubre. Los inmunólogos argumentan que la memoria celular puede mejorar con esta tercera dosis, en particular si se administra como se suele hacer con otras vacunas, más espaciada en el tiempo, con al menos seis meses de diferencia respecto a la anterior.

Pero también ha aparecido un estudio en el Reino Unido que ha detectado una caída de la protección frente a la enfermedad sintomática a las diez semanas de la dosis de refuerzo. Advierten, no obstante, de que los datos aún son escasos y de que esa pérdida caída de la protección no significa que no protejan de la enfermedad grave y la hospitalización.

Ómicron, ¿la última variante?

¿Cuánto durará ese nuevo chute de inmunidad frente a la enfermedad grave? No se sabe. Tampoco se conoce cómo evolucionará el coronavirus. Aunque nada se puede descartar, la mayoría de los virólogos no cree que aparezcan variantes más letales. Sospechan que el coronavirus está agotando su repertorio. "Llegará un momento en que alcance su límite de adaptación. Pueden seguir mutando, pero esas mutaciones no lo cambian", según el virólogo Adolfo García Sastre.

Lo que la comunidad científica ve improbable es que se erradique el coronavirus SARS-CoV-2. Las hipótesis son variadas. Puede quedarse entre nosotros como un virus endémico, como un resfriado, una gripe o una infección respiratoria infantil. ¿Necesitaremos una vacuna todos los años, como ocurre con la gripe?

¿Una vacuna todos los años?

En Israel van a poner una cuarta dosis para los mayores de 60 e inmunodeprimidos que hayan recibido la tercera hace cuatro meses. Pero no es una opción sobre la que existan un gran consenso científico.

Habrá que esperar a ver qué protección confiere la tercera dosis -aunque algunos estudios dicen que disminuye a las diez semanas- y, sobre todo, la propia infección por ómicron que está arrasando en todo el mundo. Al ritmo de contagio actual, millones de personas se habrán inmunizado con nuevas dosis o por haber superado la infección por ómicron.

Los científicos no se ponen de acuerdo sobre si necesitaremos una vacuna de manera recurrente, si se desarrollará una vacuna esterilizante y duradera, capaz de cortar de raíz el contagio en la puerta de entrada o si será suficiente con las vacunas actuales para ir reduciendo la transmisión.

La vacuna definitiva

Varias vacunas, entre ellas la española de Luis Enjuanes, tratan de desarrollar ese tipo de protección esterilizante. También se está trabajando en una vacuna contra todas las variantes y todos los coronavirus. Una ha empezado sus ensayos en Estados Unidos. Lo que ya está en marcha son modificaciones de la vacuna dirigidas específicamente contra ómicron. Pero no estarán disponibles antes de tres o cuatro meses.

¿Convivir con el coronavirus?