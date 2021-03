Ganglios inflamados: el efecto secundario de la vacuna de la covid que se confunde con el cáncer

Hay que estar alerta, pero para saber que ocurre y contar con ello, no porque sea preocupante. Es el mensaje que lanzan radiólogos y oncólogos en relación con otro de los efectos secundarios que se están viendo de las vacunas de la covid : la inflamación de los ganglios linfáticos en la axila o cerca de la clavícula. Algo que puede confundirse con un síntoma de cáncer , pero que no tiene nada que ver.

Por el seguimiento de casos que se ha hecho hasta ahora, sobre todo en EE.UU., se trata de un efecto secundario, que no va más allá de una reacción a la vacuna, inofensiva, y que desaparece por sí misma al cabo de unas semanas. Pero asusta. “La mamografía es la prueba más afectada pero no la única, la axila es algo que se ve en varias pruebas de imagen. Si de pronto aparece un ganglio aumentado de tamaño podría indicar malignidad, y eso asusta ”, explica María Jesús Díaz, especialista en Radiología del Hospital Universitario de A Coruña.

“La gente suele notarlo de dos a cuatro días después de la vacuna. Con la de Pfizer, la inflamación puede durar unos diez días y con la de Moderna menos, dos días. Aunque con la de Moderna es más frecuente que ocurra, el efecto dura menos que con la de Pfizer” , explica Díaz, que apunta que aún no se han hecho estudios grandes al respecto, aunque hay bastantes datos preliminares.

Consejo: retrasar las pruebas

Los ganglios linfáticos inflamados se ven como manchas blancas en las mamografías, las tomografías, resonancias de tórax, de hombro… y son imágenes que pueden indicar un cáncer. Pero no lo son. Tiene que ver, simplemente, con una reacción normal del sistema inmune. Lo explica el doctor José Ignacio Chacón, oncólogo médico del Hospital Virgen de la Salud de Toledo y miembro de la Junta Directiva del Grupo GEICAM.

Los centros de diagnóstico por imagen lo están viendo más, desde que comenzó a vacunarse a la población, y “alarma mucho ver algo así", confiesa Díaz. " En esos casos estaría indicado hacer una biopsia, pero como sabemos que esto ocurre, en general no se hace. Si la adenopatía es en el mismo lado de la vacuna, en vez de biopsiarlo se hace un control por imagen y ecográfico para ver si persiste después de unas semanas”.

Lo habitual es que se aconseje retrasar la prueba unas semanas, como explica Díaz. “ Se pregunta si la persona se ha vacunado, y si es así, se le dice: no venga hasta que pasen 4 semanas. Si es para un cribado y no es algo urgente ni de riesgo , se aconseja esperar de 4 a 6 semanas para hacerse la prueba”. Y evitar, así, sustos innecesarios. Es lo que aconsejan los expertos en este artículo de la revista Radiology de finales de febrero.

Pacientes oncológicas: vacunarse en el lado opuesto

A pesar de todo, cuando aparece un ganglio inflamado, siempre asusta. Sobre todo, cuando el que lo ve es un paciente oncológico que se está haciendo una revisión, como explica en el New York Times la jefa de Imagenología Mamaria del Hospital General de Massachusetts Constance D. Lehman. “No puedo imaginarme la ansiedad al recibir la tomografía y escuchar: ‘Vemos un ganglio que está grande. No creemos que sea cáncer, pero no podemos asegurarlo’, o peor aún, ‘Creemos que podría ser cáncer’ Estoy impaciente por dar a conocer esta noticia, sobre todo a las pacientes que están en seguimiento tras haber superado un cáncer de mama”.