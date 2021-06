Un grupo de científicos crea una bacteria con 'superpoderes' que promete nuevos fármacos o plásticos sin petróleo

En un artículo publicado en Science , el investigador en el Consejo de Investigación Médica de Reino Unido, Jason Chin , y su equipo, explican cómo han logrado hacer a su bacteria E. Coli modificada inmune a los ataques de los virus bacteriófagos , pero también, cómo han logrado que sea capaz de producir materiales sintéticos que, de forma natural, no sería capaz de generar. Esto incluye desde nuevos fármacos a plásticos sintéticos que no procedan del petróleo entre otras muchas aplicaciones que aún están por descubrir.

El investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB) del CSIC, Víctor de Lorenzo , explica a NIUS que este avance se da en el contexto de investigaciones anteriores que buscan: "No tanto crear una célula completamente artificial , sino reprogramar el comportamiento y las propiedades de una ya existente manipulando su genoma". En este sentido, asegura de Lorenzo: " Es un gran avance al que seguirán otros cada vez más sorprendentes ".

Producción biológica de nuevos materiales

Esta especie de superpoder de la bacteria modificada, que el equipo de Jason Chin no buscaba como objetivo principal de su investigación, pero que ha conseguido, es uno de los aspectos que puede darle un empujón al uso de esta tecnología a gran escala.

"Para mí, y para muchos biólogos, enfatiza de Lorenzo, " el aspecto más asombroso es que esta bacteria es como si tuviera una 'cúpula de hierro '". Este investigador destaca esta característica por encima de la otra que ha suscitado el interés del mundo de la biotecnología y que es su capacidad de crear moléculas sintéticas que no existen en la naturaleza .

"El hecho de hacer que una bacteria o un microrganismo sea capaz de hospedar una reacción que no es natural, sino que ha sido programada, no es completamente nuevo. Puede ser nuevo en este caso el tipo de polímero que se produce, el tipo de compuesto o el tipo de reacción, pero en sí mismo es algo que es mucho menos original que conseguir hacer un sistema vivo completamente inmune o muy resistente a ataques de sus depredadores naturales ".

¿Una bacteria indestructible?

En otras palabras, este tipo de bacterias no son patógenas, no provocan enfermedades, pero ¿Se podría usar esta nueva tecnología para crear bacterias que sí nos enfermaran?.

Según Víctor de Lorenzo "como posibilidad teórica la respuesta es que sí" pero matiza, " como posibilidad práctica me parece muy, muy remota ". En cualquier caso afirma que "si somos capaces de hacer bacterias inmunes a un ataque por fagos es concebible hacer bacterias patógenas que no se puedan combatir con una terapia de fagos también . Absolutamente cierto".

¿Cómo se programa una bacteria?

El ADN, cualquier ADN, el de una bacteria o el nuestro, puede codificar los 20 aminoácidos conocidos que se expresan en lo que conocemos como vida. Las instrucciones se escriben en secuencias de tres letras, que se llaman codones , y que están compuestos, cada uno, por tres de las cuatro bases que codifican el genoma: adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G) .

Se da el caso, no obstante, de que el ADN tiene más codones que aminoácidos puede crear . Hay redundancia en el sistema. 64 bloques de tres para codificar 20 aminoácidos. Eso es lo que ha abierto la puerta a coger algunos de los codones que están repetidos y eliminarlos, o bien usarlos para que hagan otras cosas sin que la bacteria se vea afectada por ello.

Quitar archivos repetidos para proteger el sistema

Lo que ha hecho el equipo de Jason Chin, explica Víctor de Lorenzo, ha sido eliminar dos codones repetidos en el genoma de la bacteria y eso ha provocado que cuando un virus bacteriófago quiere infectarla y replicarse en su interior no pueda. "Cuando el virus llega con sus propios codones (que tienen que encajar en los de la bacteria) el sistema no los reconoce. Es una barrera que, aunque no es muy sofisticada, sí que es muy eficaz".