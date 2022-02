Guerra y pandemia, un siglo después: "Es un cóctel explosivo. En 1918 lo fue"

Advierte Arenas, además, que no es la primera vez que se da ese cóctel entre guerra y virus. Ya ocurrió en la pandemia de gripe de 1918, que coincidió con la Primera Guerra Mundial (julio de 1914-noviembre de 1918). “La guerra en Ucrania ya sería un desastre humanitario de primera magnitud sin el virus. Pero si le añades a esto una pandemia que no ha acabado y en la que todavía no vemos el final, es un cóctel explosivo. En 1918 lo fue”. Arenas alerta de ello en su perfil de Twitter.