Héctor Salvador, primer español en la fosa de las Marianas: “Son 4 horas y media hundiéndote a gran velocidad"

Respuesta: Lo realmente impactante es que estamos bajando ya no al fondo del mar, sino al punto más profundo al que se ha bajado en nuestro planeta. Por primera vez tenemos un vehículo que nos permite bajar a cualquier profundidad. Con él he bajado a uno de los fondos de la fosa de las Marianas, al fondo del abismo de la Sirena, convirtiéndome en el primer español en llegar a esta profundidad de 10.706 metros.

R: Cuando piensas en 10.000 metros en horizontal no es tanto, pero en vertical son cuatro horas y media hundiéndote a gran velocidad, empezamos la inmersión a 100 metros por minuto. A 300 metros desaparece la zona de influencia de la luz solar, así que nos quedamos a oscuras en los primeros tres minutos de inmersión y aún te quedan cuatro horas y media más de viaje hasta el fondo. Es realmente sobrecogedor, te das cuenta del tamaño monumental que tiene el océano.

Con once kilómetros de agua sobre tu cabeza te sientes impresionado por la magnitud del momento"

R: Es imposible describir con palabras lo que se siente. El fondo del mar siempre ha sido un lugar casi mitológico, inaccesible, inhóspito, y que ciudadanos de a pie puedan bajar y verlo con sus propios ojos es realmente un paso enorme en la historia de exploración de nuestro planeta. Un paso como el que no se realizaba desde el siglo XVI, cuando aparecen las naos que te permiten explorar la superficie de los océanos. Ahora tenemos el vehículo que nos permite explorar bajo su superficie sin ningún tipo de limitación.

R: En mi caso fue durante una fracción de segundo al empezar el descenso en el que pensé ¿dónde me ha metido? Pero piensas que todo el análisis de riesgo y toda la preparación ya se había hecho en años anteriores. En el momento pones tu vida en manos de la máquina y dependes totalmente de ella porque estamos en un entorno tan hostil que si algo fuese mal directamente ni te darías cuenta, morirías instantáneamente. Cuando te das cuenta de esto te relajas y te centras en la misión porque sabes que no tienes que preocuparte más.

R: Sí, el proyecto empezó hace 6 años con la construcción del vehículo. Supone un gran desarrollo tecnológico, en aquel momento podíamos bajar a mil metros y ahora podemos llegar a profundidades ilimitadas. Hemos diseñado un sumergible que puede bajar a más profundidad de la máxima que hay en nuestro planeta. Hace dos años no sabíamos cuál era el punto más profundo. Ese es el segundo gran reto de la misión, cartografiar las fosas de los 5 los océanos para determinar el punto más profundo y esto llevó a una inmensa variedad de descubrimientos geográficos de montañas, valles y fosas que no se conocían. Es impresionante pensar que ya hemos bautizado todos los accidentes geográficos de Marte y en nuestro planeta tenemos dos terceras partes que por estar cubiertas por mar aún no conocemos.