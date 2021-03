Descubren la causa de los trombos relacionados con AstraZeneca: “Sabemos cómo identificarlo y cómo tratarlo”

¿Qué sabemos de este síndrome?

- no existen factores predisponentes familiares o personales

¿Cómo han llegado a descubrirlo?

Lo que alertó a Eichinger es que ésa mujer, su paciente, no había recibido heparina. Pero había recibido la vacuna de AstraZeneca cinco días antes de que comenzaran los síntomas. "Pensé que tal vez se trataba de algún tipo de reacción inmune", confiesa Eichinger a Science.

¿Hay tratamiento?

Más que una hipótesis

El hematólogo de la Universidad de Carolina del Norte Nigel Key también cree que hay que alertar ya a los médicos sobre todo esto. Pero no todos lo ven así. Porque lo que no está claro todavía es cómo la vacuna puede desencadenar ése síndrome. Robert Brodsky, reconocido hematólogo de la Universidad Johns Hopkins de Nueva York, no está tan convencido de que el VIPIT pueda explicar todos los casos ocurridos con la vacuna.