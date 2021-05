Los humanos ya morían en la prehistoria en guerras, provocadas por el cambio climático

Este no es resultado de una sola guerra, apuntan, sino de varias escaramuzas o episodios violentos. Los científicos hallaron más de 100 nuevas lesiones curadas y no curadas en los huesos, que hasta ahora no habían sido documentadas. La mayor parte están causadas por flechas y lanzas con puntas oblicuas de piedra, destinadas a cortar y causar hemorragias severas.