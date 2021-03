El 'crowfunding' de un laboratorio para no echar a Inés y Sabina, víctimas del bajo presupuesto de la Ciencia

El año pasado el grupo consiguió un proyecto del Ministerio de Ciencia para material fungible que no cubre los gastos de personal. Los 30.000 euros anuales que recibe del ministerio no son suficientes para que este laboratorio, que trabaja en experimentación con animales, pueda pagar el contrato anual de estas investigadoras de algo más de 20.000 euros, para un sueldo final neto de no más de 1.200 euros al mes. "De repente el sustento de personal con el que contábamos desapareció. A Sabina le llegó el finiquito este marzo y a Inés le llegará en diciembre", explica López Guerrero.

"Mi contrato con el laboratorio se renueva año a año, como suele ser la norma habitual en todos. El problema de los laboratorios en España es que muchas veces no saben en qué situación económica van a estar dentro de uno, dos o tres años. Por eso los contratos son muy temporales. Un año es mucho para ser un contrato en Ciencia. Conozco a gente con un contrato de dos meses, seis meses o de media jornada porque el laboratorio no puede permitirse nada más. Estás contratada ese año pero nunca sabes si vas a poder seguir", asegura Inés Ripa, de 25 años.

Y realizar un doctorado requiere su tiempo. Hay que dedicarle un mínimo de tres o cuatro años para conseguir unos resultados, poder presentarlos y titularte como doctor. "Con todo el trabajo que llevamos haciendo hasta ahora, si nos lo cortan a la mitad, no vamos a poder publicar la tesina y no nos podremos doctorar. Es un tiempo invertido tirado a la basura", asegura Inés.

España dedica el 1,2% de su PIB a investigación. La media europea está en el 2,18%, pero países como Suecia o Alemania superan el 3%. "En España pedimos un 2% y que el dinero que se dedique a investigación vaya a la investigación de una forma directa. Actualmente, existen los créditos a la investigación, que supone que el Gobierno no financia la investigación sino que da un préstamo que luego hay que devolver. Una spin-off a lo mejor sí se puede arriesgar a esa inversión pero un laboratorio de una universidad no puede garantizar que en dos años haya generado una plusvalía y lo pueda devolver", explica López Guerrero. "Hay, además, que fomentar que las empresas privadas participen en investigación. España solo tiene un 30% de inversión privada frente al 70% que tiene Estados Unidos", añade.

"En otros países hay más becas para el doctorado y mayor cuantía. En España hay muy pocas, son muy competitivas y es muy difícil conseguirlas. Además, el sueldo no llega a 1.000 euros los primeros años con las becas públicas", señala Sabina Andreu. "En mi caso, no puedo hacer un doctorado sin cobrar, porque no soy de Madrid y de la vocación no se vive. Tendría que dejar este doctorado, esta área de investigación, e irme fuera o encontrar otro trabajo", añade.