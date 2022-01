Inmunólogos advierten de que 'eternizar' las dosis de refuerzo podría generar problemas autoinmunes

Inmunólogos advierten del "desequilibrio del sistema inmunológico" que se produciría si se siguieran poniendo dosis de refuerzo sucesivas, cada poco tiempo

Las ven necesarias en inmunodeprimidos, pero consideran que "en población joven y sana, no son necesarias"

Países como Israel están administrando ya una cuarta dosis de refuerzo; en España ya se ha aprobado para inmunodeprimidos

El problema no es la tercera dosis. El problema sería seguir poniendo dosis y dosis de refuerzo cada poco tiempo. No estamos en ello todavía, pero ya se ha aprobado una cuarta dosis para inmunodeprimidos. La OMS y la EMA ya han advertido de que no se pueden poner dosis de refuerzo “indefinidamente”. Pero además, si se optara por esa estrategia, los inmunólogos avisan de posibles problemas en el futuro. Son riesgos hipotéticos, para el caso de que “abusemos” de las vacunas”. Pero están ahí.

Lo advertía, en esta entrevista reciente, el inmunólogo y director científico del IDiPAZ Eduardo López-Collazo. “Refuerzos repetitivos en un tiempo corto de una misma vacuna pueden crear problemas de autoinmunidad en el futuro. Esto es solo una especulación, pero hablamos de un futuro no muy lejano”. No es el único que avisa de ello.

Otro inmunólogo, Alfredo Corell, lleva tiempo manifestándose pública y rotundamente en contra de inocular la tercera dosis a la población joven y sana. Porque no la necesitan, asegura, y, además, porque seguir con la estrategia de dosis y dosis de refuerzo, advierte, puede tener efectos “contraproducentes” en el futuro.

Corell lo explicaba en NIUS, hace mes y medio, al ser preguntado sobre la conveniencia o no de la tercera dosis para combatir la entonces incipiente ola de ómicron. “No podemos estar eternamente haciendo refuerzos y produciendo nuevos y nuevos y nuevos anticuerpos”. ¿Por qué? Porque “un aumento prolongado de los anticuerpos en sangre, a la larga puede traer efectos contraproducentes. Puede producirse una enfermedad mediada por anticuerpos”.

Demasiados anticuerpos en sangre

Corell recuerda que "la OMS, la EMA y los CDC ya han dicho que no es sostenible en el tiempo una dosis permanente, cada tres o cuatro meses en toda la población. Y desde el punto de vista científico no tiene sentido. Porque si cada vez que mis anticuerpos decaen y me dan una dosis, vuelven a subir en sangre, probablemente cada vez suban menos. Pero hay personas en las que hay riesgo de que estos anticuerpos no estén decayendo y suban mucho. Y que esos anticuerpos concentrados en sangre puedan producir algún tipo de patología mediada por anticuerpos, que son parecidas a las autoinmunitarias".

No es lo único. Apunta también el inmunólogo posibles problemas de tolerización. "Otra opción es que estas dosis repetidas hagan que la persona tolere cada vez más la proteína S y tenga una respuesta inmuntaria cada vez menor".

Gómez Rial, de momento, no quiere ir tan lejos. “Creo que advertir de todo esto, ahora, está siendo una forma de reforzar el mensaje de que la tercera dosis no es necesaria para todos. Pero creo que bastaría con saber que, cuando el riesgo es bajo (población joven y sana), no está indicada la vacunación de refuerzo”. Si el riesgo es bajo, explica, el beneficio también es bajo.

Coincide con Corell en que "en gente joven y sana no está indicada la tercera", pero insiste en que tampoco es malo ponérsela. "Abuso sería si se pretende estar continuamente vacunando, una tras otra”. La pregunta es: ¿qué ocurriría en ese caso? Y ahí, coincide también con Corell. Gómez Rial habla de posibles "enfermedades autoinmunitarias, causadas por una sobrereactivación del sistema inmune”.

Un exceso de dosis, "como una infección descontrolada"

“Si estamos continuamente sobreestimulando nuestro sistema inmune, cada poco tiempo, ello podría suponer un problema de desequilibrio inmunológico”, advierte el inmunólogo del Hospital Clínico de Santiago. Y lo explica. “Las enfermedades autoinmunitarias se producen porque fallan los mecanismos de regulación de la respuesta inmune, porque hay un desequilibrio. Y todas tienen base genética”. Es decir, hay una predisposición de origen.

“Al abusar de las vacunas –es decir, si siguiéramos vacunando cada 6 meses, por ejemplo- podría generarse el mismo efecto que tienen las infecciones, que pueden desencadenar una enfermedad autoinmune en el individuo que esté predispuesto a ello”. Porque Gómez Rial recuerda que “detrás de cada enfermedad autoinmunitaria, el desencadenante siempre es una infección viral”. La vacuna, como la infección, estimula el sistema inmunitario, aunque lo hace de forma controlada. “Pero si abusas, se te puede ir de las manos. Puede que un exceso de vacunas (de dosis de refuerzo) tenga el mismo efecto que una infección descontrolada”.

¿Hablamos de sobredosis de anticuerpos? “Hablamos de activaciones intensas del sistema inmune”, explica el inmunólogo gallego. En su opinión, “el problema no sería tanto que tengas una sobredosis de anticuerpos como todo lo que tiene que ver con la parte celular, todo lo que conlleva activar la respuesta inmunitaria una y otra vez”.

Gómez Rial recuerda que “los anticuerpos son solo una parte de la respuesta inmunitaria”, pero el papel más importante lo tienen las células, la respuesta celular. “Con la vacuna se activa una cascada de células tan compleja que, al hacerlo una y otra vez, ya no tendría sentido la relación riesgo-beneficio”. Porque, en ese caso, se pregunta: “¿Qué beneficio buscaríamos con tanta dosis? No lo entiendo”.