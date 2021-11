Inmunólogos y pediatras, sobre la ‘deuda inmunitaria’: "No hay que temer un tsunami de infecciones ahora"

La 'deuda inmunitaria' alerta de la falta de estimulación del sistema inmune, por la menor circulación de virus, durante la pandemia

“Nuestro sistema inmune no se ha debilitado, sólo es posible que el de los niños se haya entrenado un poco menos"

"¿Que ahora hay más virus? Sí, es una sensación, pero igual está sesgada; desbordados no estamos"

La pandemia de covid va decayendo, al menos en estas latitudes, pero todavía seguimos aprendiendo nuevos conceptos médicos y científicos, año y medio después. Hace unas semanas hablábamos de la “hipótesis de la higiene”, es decir, de la necesidad de estar expuestos a diversos patógenos durante la infancia para garantizar el normal desarrollo del sistema inmune y prevenir los procesos alérgicos. Hoy hablamos de la “deuda inmunitaria”.

Esta alude a que “la falta de estimulación inmunológica, debido a la reducción en la circulación de agentes microbianos, indujo una “deuda inmunitaria”, con una proporción creciente de personas susceptibles” a infectarse de virus contra los que no se ha podido inmunizar recientemente. Es decir, que el año pasado nos protegimos tanto de la covid que no pudimos inmunizarnos debidamente contra los demás virus respiratorios, que este año nos afectarán más. Es una hipótesis que plantean investigadores franceses en este artículo, publicado el pasado agosto.

La hipótesis de la “deuda inmunitaria” se centra, sobre todo, en los niños, que serían quienes más se verían afectados. En su estudio leemos: “Las bajas exposiciones virales y bacterianas debido a los NPI impuestos por la pandemia COVID-19 (mascarillas, higiene, confinamiento…) generan preocupación, ya que podemos presenciar fuertes repuntes epidémicos pediátricos una vez que se levanten las medidas de protección personal”. La pregunta es: ¿Está ocurriendo esto realmente? ¿Estamos más desprotegidos e indefensos este año, frente a otros virus? ¿Son los niños los más perjudicados?

El entrenamiento del sistema inmune

Lo que sí está claro es que nuestro sistema inmunitario necesita estar “entrenado” cuando llega la época de virus. Y entrenar, en este caso, supone estar expuesto a virus constantemente. Esto es algo especialmente importante en los niños, como nos explicaba el también inmunólogo José Gómez Rial hace algunas semanas. “Nuestro sistema inmune tiene que ejercitarse los primeros años de vida, que son los más importantes, porque es cuando está entrenándose en contacto con muchos virus”.

¿Qué pasa si el año pasado no pudo entrenar y ahora llegan virus que lo encuentran desentrenado? El inmunólogo Alfredo Corell es tajante al respecto. Y tranquilizador. “Nuestro sistema inmune no se ha debilitado. Sólo es posible (y poco probable) que el de los niños se haya entrenado un poco menos. Pero no hay que temer un tsunami de infecciones ahora”.

Y ello a pesar de que algunos pediatras han advertido de que, este año, han vuelto los virus de siempre, pero con más fuerza que antes de la pandemia. Por ejemplo, hace un par de semanas alertaban de un pico en el virus conocido como “boca-mano-pie”, que afecta a los niños más pequeños, los menores de 3 años. Y lo explicaban así. "Este año hay una gran bolsa de sujetos susceptibles de infectarse: los que les tocaba inmunizarse el año pasado y no lo hicieron, y los que por edad -por incorporarse a la escuela infantil o al colegio- les toca este año".

También advertían de que, si antes de la pandemia, los virus respiratorios llegaban de forma más escalonada, ahora parece que han venido todos de golpe, al llegar el otoño. “Es como si todos esos virus hubieran estado agazapados, esperando a que les dejaran contagiar". ¿La pandemia de covid ha trastocado sus dinámicas y ahora se comportan de otra forma?

Los virus fluctúan

El jefe de Pediatría del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Carlos Rodrigo, pone un poco de calma y contexto a la situación. “Los virus fluctúan, sin que entendamos muy bien por qué. Siempre hemos pensado que se debía a factores climáticos, pero ahora, por ejemplo, hemos visto que también influyen los comportamientos sociales”, como ha ocurrido con la pandemia.

“Sí tenemos la sensación de que hay más virus este año, pero es que cada vez que alguien tiene síntomas, se sigue mirando a ver si tiene covid. Antes no se iba tanto al médico, muchos virus se pasaban en casa. Ahora se va más, por ver si es covid, y en el camino igual se descubre que es otra cosa. ¿Que ahora hay más virus? Sí, es una sensación, pero igual está sesgada, no sé hasta qué punto es real. Desbordados no estamos, para qué nos vamos a engañar”, resume.

Acostumbrados a tener miedo

Con respecto al virus boca-mano-pie, Rodrigo reconoce que “es cierto que ha habido más, pero es que periódicamente hay brotes de este virus. Es algo que ya ha visto otros años”, recuerda. ¿Y qué pasa con el “virus respiratorio sincitial (VRS)?" Vimos un pico el pasado mes de junio, pero ocurrió al poco tiempo de incorporarse al colegio los más pequeños. Sorprendió a todos, padres y médicos, porque “no tocaba”. Ahora sí ha llegado su momento, y hay miedo a que vuelva con más fuerza que nunca.

“Del VRS empieza a haber casos, sí, pero es lógico, lo estábamos esperando, ahora toca. Lo que no sabemos es si habrá más que otros años". Pero hay que tener en cuenta que "este virus siempre es muy malo, todos los años: hay años peores y menos malos, pero todos son malos”. Y añade algo importante.

“Todos estos virus se cogen más de una vez, y a base de cogerlos más veces es como se va creando la inmunidad. Este año puede que haya más niños que lo cogen por primera vez, y lo que ocurre es que la primera vez siempre es más aparatoso. Pero, si me apuras, para los que no lo cogieron el año pasado y lo cogen este año, incluso será más leve, porque si el niño tiene 2 años en vez de 1 es mejor para él, ya es más mayor y el cuadro será menos grave”.

Rodrigo cree, en cualquier caso, que “no podemos tener miedo todo el tiempo”, y menos, por anticipado. “Nos hemos acostumbrado a tener miedo a olas o a algo siempre, nos hemos vuelto muy temerosos, y no hay por qué ahora. No pasa nada”.

¿Deuda inmunitaria? Es pronto para saberlo

Apunta, además, que aún es pronto para saber si hay más virus este año, realmente, y si llegan más fuertes. “Noviembre, diciembre, enero… es ahí cuando se producen más picos, ahora yo no sufriría. Con antelación no lo podemos saber, el tiempo lo dirá. Hay inviernos que ha habido más infecciones respiratorias y otros que ha habido menos, sin que haya habido pandemia. Solo lo sabremos cuando haya sucedido, si es que sucede”, advierte algo escéptico.

En el caso de que el tiempo confirme que sí, ¿podría esto deberse a la “deuda inmunitaria”? Rodrigo cree que esta idea “es una posibilidad, más que una realidad, y no creo que tenga mucho recorrido. Si hubieran pasado más años, quizá, pero con un año no puede haber una gran deuda... Nunca sería para tanto”. En cualquier caso, insiste, todavía no lo podemos saber. “Para la primavera veremos, se verá a la vuelta del invierno. Pero yo no creo que sea para tanto, no creo que haya mucha deuda que devolver”.