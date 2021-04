Los autores de la primera explicación sobre los trombos de AstraZeneca sospechan del proceso de fabricación

"No toda la historia está contada, hacerlo llevará años, pero los aspectos clave están ahora claros", aseguró este martes Greinacher durante una reunión telemática a la que tuvo acceso SINC.

Pero antes de acabar en el interior de la jeringuilla, los adenovirus tienen que multiplicarse. Como todos los virus, necesitan crecer dentro de una célula. Ahí reside el primer hallazgo del nuevo estudio: el suero de Oxford/AstraZeneca contiene proteínas no virales que se originan durante el proceso de fabricación . "No son solo del adenovirus, la mitad son derivadas de las células humanas que se usan para que se multipliquen" , anunciaba Greinacher.

Algo más que el adenovirus

"Las conclusiones son muy claras: se forman complejos, el EDTA aumenta la permeabilidad vascular y los componentes del virus causan una reacción inflamatoria ", resume a SINC el jefe de Servicio de Hematología del Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia, Vicente Vicente, que no ha participado en el estudio. Sin embargo, el trabajo plantea nuevos interrogantes.

"El problema es que se amplía el espectro", comenta el investigador del King's College London (Reino Unido) José Jiménez sobre el nuevo sospechoso que ha entrado en escena. "Han visto el mecanismo en pacientes que lo han sufrido, pero ¿qué pasa en los que no? No sabemos por qué sucede en algunas personas y no en otras", se pregunta Vicente.