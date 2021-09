El largo ‘esprint final’ de las vacunas españolas contra la covid: objetivo 2022

Desde entonces, a 25 de ellos se les está inoculando esta vacuna y a otros cinco, el grupo de control, otra de las ya comercializadas. Sin que ninguno sepa cuál se le administra. Son 30 voluntarios de entre 18 y 39 años, que no pasaron la covid y no estaban vacunados. El objetivo en esta fase 1 de los ensayos es comprobar su seguridad, es decir, que no produce efectos adversos importantes. Si acaba con éxito, cambiarán de fase y ampliarán el número de voluntarios para comprobar su eficacia.