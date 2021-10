El magma de La Palma hizo diez intentos de salir a la superficie antes de desembocar en la erupción

Cuando esas deformaciones ya llegan al centímetro, empiezas a estar más seguro de que se debe a la presión del magma. Porque hay otros efectos que también deforman el terreno, no siempre son erupciones. Por eso, necesitas apoyarte también en la sismicidad, combinar los dos indicadores: sismicidad y deformación. Si no hay sismicidad, no es una intrusión magmática.