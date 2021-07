Mario Cuesta, cineasta y aventurero: “La utopía es real en la Antártida: allí, lo normal es cooperar”

El viaje hasta allí ya incluyó alguna sorpresa. “El paso de Drake, por ejemplo, ya no es lo que era, ahora la tecnología facilita mucho las cosas” , recuerda. El temido paso separa América del Sur de la Antártida, entre el cabo de Hornos y las islas Shetland del Sur, y es uno de los más peligrosos del planeta. Históricamente, sus aguas han sido consideradas como las más tormentosas del mundo. Pero para llegar al continente antártico, hay que atravesarlo. No queda otra.

Una vez superado, las semanas que pasó en la Antártida no hicieron más que confirmarle que sí, que el “espíritu antártico” existe. Que aquello es una especie de planeta dentro de otro planeta. Que lo que allí sucede no es extrapolable al resto del mundo, en el que vivimos, pero debería serlo. “El viaje me confirma todo eso. La cooperación entre países, allí, es real, necesaria y efectiva. En el Hespérides, por ejemplo, llevábamos material para otras bases de otros países, no sólo para las españolas, y llevábamos también a investigadores de otros países. Allí, lo normal es cooperar”.

El cambio climático tiene en el Ártico su mejor termómetro. En la Antártida también es ya una realidad . En el Ártico, los conflictos por los recursos que el deshielo ha sacado a la luz no han hecho más que empezar. “En la Antártida, las reclamaciones territoriales no se han dejado de lado, se han dejado en suspenso. Pero a día de hoy, el mero hecho de reclamar algo… la imagen de hacerlo, ya sería demasiado negativa. Allí todo descansa sobre la internacionalización”, explica el cineasta.

“Es el lugar más aislado del planeta, pero todo lo que ocurre allí tiene una repercusión constante en el clima de todo el globo. El frío antártico es la fábrica de frío del planeta”, apunta Cuesta. Y advierte. “Sobre cambio climático, no hablé con nadie que no me dijera que se está produciendo, por la acción antrópica, y que nos acercamos al punto de no retorno. De eso, allí, no hay ninguna duda”. Por eso, hay una pregunta que sobrevuela toda la película ¿Podemos salvar la Antártida sin salvarnos antes a nosotros mismos?