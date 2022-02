Las Mbl, las proteínas que explican por qué algunas personas no se contagian de covid

Como si fuera la aldea de los galos, irreductible al invasor, el padre de la familia García no se ha contagiado de covid mientras que sus tres hijos y su mujer sí se han infectado. Uno detrás de otro, fueron cayendo todos, menos él. Todos los que podían vacunarse tenían su pauta completa, y un buen estado previo de salud. ¿Por qué un miembro de la familia no se contagia? Es uno de los grandes misterios de la covid y de muchas otras enfermedades infecciosas: qué tienen algunas personas que no se infectan. Hasta ahora los estudios se habían centrado en el genoma de los super inmunes.