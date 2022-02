Adiós al mito de cómo perder peso: hacer ejercicio no quema más calorías que estar estresado

El trabajo de Herman Pontzer, antropólogo biólogo de la Universidad de Duke (Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos), es contar cuánta energía gastan las personas cuando están estresadas, hacen ejercicio o desarrollan una respuesta inmunitaria a una vacuna.



Autor de libro Quemar: una nueva investigación revela cómo realmente quemamos calorías, perdemos peso y nos mantenemos saludables, su objetivo es comprender cómo los humanos logran tenerlo todo, energéticamente hablando: un cerebro grande, una infancia larga, muchos hijos y gran longevidad, según un artículo publicado en la revista Science.



Pontzer utiliza un método desarrollado por fisiólogos que estudian la obesidad. Y sus conclusiones son sorprendentes: el ejercicio no ayuda a quemar más energía que otras actividades; los cazadores-recolectores activos en África no gastan más energía al día que los trabajadores de una oficina sedentarios; las mujeres embarazadas no queman más calorías por día que otros adultos, después de ajustar su masa corporal.



Además de acabar con los mitos sobre el gasto energético humano, el trabajo de Pontzer ofrece una nueva perspectiva para comprender la fisiología y la evolución humana. "Su trabajo es revolucionario", señala la paleoantropóloga Leslie Aiello, expresidenta de la Fundación Wenner-Gren, que ha financiado el trabajo de Pontzer. "Ahora tenemos datos que nos han dado un marco completamente nuevo sobre cómo pensamos acerca de cómo los humanos se adaptaron a los límites energéticos".