La mujer de Richard Branson lo apoya en su vuelo espacial pero bromea: "No iré a tu funeral"

El multimillonario británico afirma que su esposa está nerviosa por el viaje que va a emprender el próximo 11 de julio, pero que él no lo está en absoluto. "He estado esperando esto durante 17 años", ha dicho Branson en una entrevista grabada el pasado martes en el Spaceport America, cerca de la remota ciudad de Truth or Consequences (Verdad o Consecuencias), en Nuevo México.