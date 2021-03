Se investiga si ser mujer es un factor de riesgo de trombos en la vacuna de AstraZeneca

Trombosis venosa cerebral en mujeres: factores de riesgo

En relación con esto, se sabe desde hace tiempo que hay varios fármacos que pueden provocar coágulos, y los anticonceptivos orales son unos de ellos. El anticonceptivo hormonal oral aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Además, numerosos estudios han comprobado que hay mayor riesgo de tromboembolismo venoso en la embarazada. Y que los procesos de fecundación in vitro tienen entre sus posibles efectos secundarios el llamado síndrome de hiperestimulación ovárica, que puede asociarse a la trombosis venosa.

¿Más riesgos de la vacuna para las mujeres?

No concretó más, y es algo que habrá que investigar todavía. Pero si finalmente se demostrara que los trombos son efectos secundarios de la vacuna, se abren más interrogantes. ¿Esto puede suponer que no se comprobó bien la seguridad del fármaco en personas (mujeres) con riesgo de padecer este tipo de trombosis? ¿Por qué no se detectó este riesgo en los ensayos?