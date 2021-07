Nueva visión sobre la evolución: investigadores andaluces ubican el origen de la vida en una bacteria

Nuestros ancestros más antiguos son unas bacterias. Así lo cree un equipo del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) que, tras realizar un estudio sobre biología evolutiva, han encontrado que el último antepasado común universal (conocido por las siglas LUCA por su nombre en inglés last universal common ancestor) es una bacteria.

El estudio, que ha sido publicado en la revista Molecular Biology and Evolution y que está liderado por el investigador del CSIC Damien Devos, reflexiona sobre los datos actuales acerca del origen de la vida y expone una nueva visión de la evolución y de las tres relaciones entre los tres dominios de vida, "donde la rama que lleva a la aparición de eucariotas y arqueas deriva de las bacterias Planctomycetes, un concepto muy distinto a lo que estaba establecido en el campo de estudio hasta el momento”.

El equipo del laboratorio andaluz tras dedicar más de 10 años de estudio a las bacterias del filo Planctomycetes, que “son muy particulares, tienen características que no se encuentran típicamente en bacterias pero que en ocasiones están asociadas con los organismos de los otros dos dominios, Archaea y Eukaryota”, proponen que solo hay un dominio ancestral, Bacteria.

Han llevado a la conclusión de que una de estas bacterias, perteneciendo al filo Planctomycetes, empezó a divergir y desarrollar características que no se suelen ver en bacterias, por lo que propone, basándose en estas características y en el conocimiento publicado, que estas bacterias son nuestros ancestros más antiguos.

Damien Devos reivindica un cambio radical en las relaciones entre los tres dominios del árbol de la vida, donde se tengan en cuenta las relaciones evolutivas.

"De esta forma, la visión de la evolución y de estos grupos cambian de forma brutal, donde la rama que lleva a la aparición de eucariotas y arqueas se deriva de las bacterias Planctomycetes" afirma el investigador.

"Este nuevo conocimiento tiene importantes implicaciones con respecto a lo que estaba establecido en el área", defiende Devos, quien añade que "es necesario explorar la biodiversidad entre las bacterias Planctomycetes y el ancestro común de eucariotas y arqueas, siendo esto fundamental para comprender mejor nuestra evolución".

Además, "ya no se puede decir que las bacterias son simples y no han evolucionado, si, nosotros mismos, y todo lo que se puede ver con el ojo, somos el resultado de la evolución de unas bacterias", concluye.