Nuevos datos de Sanidad muestran que combinar Pfizer con AstraZeneca genera una inmunidad celular muy potente

Respuesta celular cuatro veces más potente

En el estudio preliminar que acaban de publicar en The Lancet , los responsables del ensayo explican que “mientras que la respuesta celular frente al SARS-CoV-2 no varía después de la vacunación homóloga con dos dosis de AstraZeneca, la vacunación heteróloga con una dosis de AstraZeneca y una segunda de Pfizer induce un aumento cuatro veces superior en la producción de IFN-gamma”. ¿Qué significa esto?

Y ¿cómo saben que la respuesta celular es “cuatro veces mayor “en el grupo de personas vacunadas con la segunda dosis de Pfizer que en el que no ha recibido segunda dosis? “Esto lo vemos midiendo la producción de ese Interferón-gamma. Se activa mucho la respuesta de los linfocitos T. Es pasar de 0 a 4. No es sólo un cambio cuantitativo, sino cualitativo”.

Comparable con los estudios de AstraZeneca

“En las vacunaciones con AstraZeneca, con la segunda dosis los linfocitos T no aumentan nada. Ellos no ven que la segunda dosis induzca respuesta celular, nosotros sí la vemos y además es muy consistente , un aumento de cuatro veces es importante. Y aquí la comparación es más admisible. Porque pasamos de no ver nada, ninguna respuesta, a estar haciendo algo. Es un valor añadido” , advierte Alcamí.

Porque los datos que arroja CombivacS sobre la combinación de AstraZeneca y Pfizer sólo se comparan con los de no poner nada. Es decir, se compara una segunda dosis de Pfizer con no poner ninguna segunda dosis, en vez de compararla con una segunda de la misma vacuna.

“No te están diciendo que estás más protegido al combinar vacunas que al poner la segunda dosis de AstraZeneca. No se ha demostrado que poner la segunda dosis de Pfizer sea mejor”, advertía en su día el microbiólogo Ignacio López Goñi, al hablar sobre si la respuesta inmune de la combinación AstraZeneca-Pfizer era mejor o peor que la doble dosis de AstraZeneca. “Sin duda es una pregunta interesante y sería una respuesta importante, pero no la tenemos”, reconocía entonces Alcamí, cuando publicaron los datos del estudio sobre la respuesta de anticuerpos. "No se puede concluir eso, porque son dos estudios diferentes, la técnica no es la misma. Nuestros resultados no son comparables”, explicaba el virólogo.