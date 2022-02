Neurólogos ponen en duda los estudios que relacionan covid y Alzheimer: "No hay nada demostrado"

Algunos estudios alertan de que las infecciones por covid "conducen a un deterioro cognitivo duradero, e incluso a síntomas de Alzheimer"

Desde la SEN llaman a la calma: "Lo único que se está viendo son síntomas parecidos, pero no hay ningún estudio que lo demuestre”

"No tenemos evidencias de que haya lesiones en el cerebro, o daño en las neuronas causado por la covid. Y eso tranquiliza bastante"

El título del estudio asusta. “El SARS-CoV-2 invade los centros cognitivos del cerebro e induce una neuropatología similar al Alzheimer”. Lo firman investigadores de varias universidades estadounidenses, y todavía no está revisado, pero su publicación preliminar ha causado cierto revuelo. El científico estadounidense Eric Topol lo ha compartido en su perfil de Twitter, con cierta crítica hacia el titular, y advirtiendo de lo limitado de sus resultados. Porque se asientan en tan solo cinco casos.

Pero más allá del titular, las conclusiones de los investigadores también son inquietantes. “Mostramos que el SARS-CoV-2 invade los cerebros de cinco pacientes con COVID-19 y Alzheimer, autismo, demencia frontotemporal o ninguna afección subyacente, al infectar las neuronas y otras células de la corteza cerebral. El SARS-CoV-2 desencadena programas genéticos similares al Alzheimer en neuronas sanas y exacerba la neuropatología del Alzheimer. El SARS-CoV-2 invade el cerebro y activa un programa similar al del Alzheimer”.

“A este estudio le falta información, y le faltan muchísimos datos para llegar a esas conclusiones tan excepcionales”, advierte José Miguel Láinez, neurólogo y presidente de la Sociedad Española de Neurología. “Da la sensación de que quieren buscar eso y nada más. Y lo afirman, pero sin demostrarlo bien. No hacen nada comparativo con otros pacientes, ni con otras zonas del cerebro, no dan información sobre los casos… Es un estudio muy incompleto y demasiado interesado. Yo no le daría demasiado crédito”.

El estudio viene a confirmar, eso sí, que los daños neurológicos son parte de la covid, y que quizá hay que prestarles más atención. “Los trastornos neurológicos agudos ocurren en muchos pacientes, y un tercio de los sobrevivientes de COVID-19 sufren enfermedades cerebrales”, advierten en ese estudio. Y esto algo que ya advertían estudios anteriores, aunque con muchos matices, más cautela y menos alarmismo.

Ni lesiones ni evidencias científicas

Hace unos días, la revista Science publicaba un artículo que revisa las investigaciones publicadas hasta ahora sobre los síntomas neurológicos de la covid y los posibles mecanismos que los causan. “Meses después de recuperarse, ciertos pacientes tienen dificultades para pensar, sensaciones cutáneas anormales, dolores de cabeza constantes y otros síntomas neurológicos. Incluso aquellos con una enfermedad inicial leve manifiestan una amplia variedad de manifestaciones neurológicas y psiquiátricas persistentes”, advierten las autoras de la revisión.

Alguno de esos estudios sugiere que la infección por covid puede desencadenar el desarrollo futuro de esas enfermedades neurodegenerativas. Aunque se asientan más en especulaciones que en evidencias, advierte Láinez. “Lo único que se está viendo son síntomas parecidos. Pero, en las pruebas de imagen, no se han visto lesiones cerebrales, no hay ningún estudio que lo demuestre”.

El hecho es que ambas enfermedades comparten similitudes sorprendentes. Algunos enfermos de covid describen síntomas cognitivos que, según los neurólogos, son muy similares a los de la enfermedad de Alzheimer. Pero ante la pregunta de qué relación puede haber entre covid y Alzheimer, Láinez es tajante en su respuesta. “Exactamente nada. Demostrado, no hay nada”.

¿La covid puede actuar como desencadenante?

Láinez cree que “el mecanismo por el cual se produce el cuadro neurológico de la covid (niebla mental, pérdida de memoria, etc…) sería más de tipo inflamatorio, en el cerebro”. Y por tanto, transitorio. Pero no todos opinan así.

Heather M. Snyder, vicepresidenta de relaciones médicas y científicas de la Asociación de Alzheimer, alertaba, hace unos meses, de “tendencias preocupantes que muestran que las infecciones por covid-19 conducen a un deterioro cognitivo duradero, e incluso a síntomas de Alzheimer". Se refería a nuevas investigaciones, presentadas en la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer celebrada en julio, que alertaban de una “aceleración de la patología y los síntomas de la enfermedad de Alzheimer” asociada a ciertos casos de covid.

Entonces, ¿la infección por covid puede desencadenar el Alzheimer? ¿Acelerarlo? Láinez insiste en la falta de datos científicos para constatarlo. “No tenemos evidencias de que haya lesiones en el cerebro, o daño en las neuronas, causado por la covid. La mayoría de esos pacientes con niebla mental mejoran bastante con el tiempo. También hay que tener en cuenta el componente psicosocial en estos casos, porque a veces es alto. Hay que ser muy cuidadosos a la hora de especular sobre algo de lo que no tenemos ninguna evidencia”.

Aunque el neurólogo tampoco cierra la puerta a la posibilidad de que, en casos concretos, la infección pueda actuar como desencadenante de esa enfermedad neurodegenerativa. “No dudo de que, en algún paciente con genética predisponente, esta infección lo pudiera favorecer, pudiera ser algún factor que lo precipitara, pero eso no lo sabemos a día de hoy. ¿Qué una de las causas del Alzheimer pudiera ser una infección viral como esta? A día de hoy, hay cero evidencias”. Pero el hecho es que una de las hipótesis sobre el desconocido origen de esta enfermedad neurodegenerativa es que el desencadenante sea una infección: vírica, bacteriana o incluso fúngica.

Daño olfativo crónico y enfermedad neurológica

Lo que se está viendo es que, para algunos pacientes que han pasado la covid, ciertos síntomas neurológicos, como la pérdida del olfato y del gusto, déficits cognitivos y de atención (la llamada "niebla cerebral") persisten. Por eso, los científicos llevan tiempo tratando de entender los mecanismos por los que se produce esta disfunción cerebral, y lo que eso puede suponer para la salud cognitiva a largo plazo.

Desde comienzos de la pandemia, son varios los científicos que piden más investigación sobre los efectos a largo plazo de la covid en el cerebro. Existe, incluso, un consorcio internacional para recopilar y evaluar las consecuencias a largo plazo de la covid en el sistema nervioso central.

En un estudio realizado por la Universidad de Texas, los participantes fueron evaluados a los tres y seis meses tras pasar la covid. Más de la mitad mostraron problemas persistentes de olvido, y uno de cada cuatro tenía problemas adicionales de cognición, incluyendo el lenguaje y la disfunción ejecutiva. Y estos problemas se asociaron con problemas persistentes en la función olfativa, aunque no con la gravedad de la infección.

¿La pérdida de olfato persistente podría alertar de posibles problemas neurodegenerativos a largo plazo? Láinez no lo cree así. “Parece un problema más de los receptores que hay en la mucosa. Una invasión del sistema nervioso a través del olfato solo se ha visto en casos ocasionales”. Pero, en un estudio publicado hace unos meses, científicos estadounidenses advierten de que “no está claro si el deterioro olfativo crónico se debe a un daño irreversible de las neuronas olfativas primarias intranasales, a daños en el bulbo olfatorio o a una disfunción en otras vías del sistema nervioso central”.

Plantean, incluso, que el "deterioro olfativo persistente", como el que provoca la covid, podría servir como "marcador para identificar a las personas con mayor riesgo a largo plazo de enfermedad neurológica". Porque su estudio concluye que las personas con anosmia prolongada son más susceptibles a futuros trastornos neurológicos o neurodegenerativos en el futuro. "Postulamos que en personas que se han recuperado de covid, un déficit olfativo crónico o permanente podría pronosticar una mayor probabilidad de secuelas neurológicas o trastornos neurodegenerativos a largo plazo”.

Pero Láinez advierte: “Hay muchas enfermedades virales en las que el paciente pierde el olfato, la covid no es la única, y nunca han llevado a Alzheimer. La pérdida del olfato no tiene nada que ver con que haya daño en el cerebro. Si fuera así, además, no se recuperaría nunca”.

"No hay daños directos en el cerebro"

Láinez llama a la calma, en este asunto, y es tajante cuando asegura que, hoy en día, no hay base científica para afirmar que la covid cause daños cerebrales directos. “Daños neuronales directos, virus en el cerebro, no hay. Sólo se han visto pequeñas partículas víricas en algunas zonas y en un porcentaje muy limitado de pacientes”. Cree que esos daños neurológicos “indirectos” que se están viendo estarían “derivados de los problemas generales que causa la covid, indirectamente causados por una infección generalizada. Pero daños cerebrales directos los vemos en menos del 1% de los casos”, afirma.