La ola de ómicron que viene sobre España: "La explosión de casos puede colapsar la atención hospitalaria"

Las autoridades del Reino Unido calculan que ómicron se convertirá en la variante dominante en ese país esta semana. En Dinamarca prevén lo mismo. En ambos países, el crecimiento de casos de covid de esta variante está siendo exponencial, y cuando sea la dominante, se dispararán todavía más. “Dinamarca es pionera. Fuimos uno de los primeros países en registrar una propagación a nivel nacional, pero otros países de Europa verán lo mismo” , advierte en el Financial Times Soren Riis Paludan, profesor de biomedicina en la Universidad de Aarhus.

Que lo veremos, y no tardando, es algo que advertía ayer mismo el físico y matemático Alex Arenas, que explica que el impacto de las olas nos suele llegar a España con dos o tres semanas de retraso con respecto al Reino Unido, y pronostica una ola de ómicron en España “para la segunda o tercera semana de enero”.

Todos los epidemiólogos avisan: lo que están viendo en esos dos países es una muestra de lo que ocurrirá con las infecciones y las tasas de ingreso hospitalario en toda Europa, este invierno. Y muestran la necesidad de reforzar las medidas con carácter urgente. “Estos datos no son más que un presagio de lo que viene a toda Europa, lo que va a pasar. Si aguardamos un par de semanas, tendremos este escenario en toda Europa ”, advierte el epidemiólogo y ex directivo de la OMS Daniel López Acuña.

Hay otro país que está sirviendo de termómetro también, de medidor: Noruega. Allí, esperan que ómicron domine los contagios en Navidad. Y sus proyecciones hablan de hasta 300.000 casos nuevos al día para entonces . Frode Forland, epidemiólogo estatal de Noruega, advierte en el Financial Times de que esperan unos 500 ingresos hospitalarios al día, casi el doble que en la ola anterior.

En ello insiste también López Acuña. “Independientemente de su severidad, que aún no la sabemos, ómicron está avanzando a una velocidad muy grande, prende como la gasolina” , pero no sólo por su mayor contagiosidad, sino también porque “no está habiendo suficientes restricciones para detener su transmisión comunitaria”.

Y lo más preocupante es que ya se está constatando que hay transmisión comunitaria en toda Europa. El ECDC advierte de que la mayoría de los casos no son importados, procedentes de viajes a zonas de riesgo de ómicron, sino locales. Según un análisis preliminar de los casos notificados al Sistema Europeo de Vigilancia (TESSY), los casos importados o relacionados con viajes representan solo el 13% de los reportados, mientras que el 70% se han adquirido localmente.

Que haya tan pocos casos notificados en nuestro país no significa que no sean muchos más los reales, aunque todavía no hayan sido detectados. Basta con mirar, de nuevo, a lo que está ocurriendo fuera, para suponer que deben de ser muchos más. Y que lo que viene, en un par de semanas, es lo que estamos viendo ahora en Reino Unido o Dinamarca.