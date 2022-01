Identifican los ratones como origen de ómicron: "Las mutaciones se solapan"

El equipo de la Academia China de Ciencias ha intentado comprobar de qué animal (humano o no) puede venir ómicron analizando el espectro molecular de sus mutaciones. De alguna manera sostienen que el huésped del virus deja un tipo de marca en su evolución al proporcionarle un entorno celular determinado.

Para los autores está claro que algo aceleró la evolución de ómicron. En una sección de ARN donde debería haber una velocidad de 0,45 mutaciones al mes, hallaron que se habían producido 1,5. El triple de velocidad de lo visto con otras variantes . Pero esa aceleración no era uniforme en todo el código genético del virus, sólo en una parte. Esta circunstancia permitía centrar los experimentos.

"Por eso creímos que el progenitor de ómicron podría estar un salto de humanos a no humanos porque este proceso requiere importantes mutaciones en la proteína espiga para adaptarse con rapidez al nuevo huésped" , explican los autores. Su mejor opción, debido a la historia evolutiva de la especie, eran los ratones y sus análisis lo confirmaron: "Las mutaciones en la proteína espiga de ómicron se solapan con las mutaciones adaptadas a ratones" .

El hallazgo no invita al optimismo. Al inicio de la pandemia, los ratones resultaron no ser buenos huéspedes para el coronavirus. El SARS-CoV-2 no se adaptaba bien a ellos. Eso fue cambiando con sucesivas variantes.