Los otros 'influencers': científicos que ganaron la batalla a los bulos tras un año de pandemia

Un año intenso y vertiginoso

“Yo hace un año que vivo en una vorágine de estudio y comunicación de la información que yo creo que es más rigurosa y útil. No fue premeditado, pero no me permití a mí misma no hacer nada”, nos cuenta María Isabel Tapia (@mariaitapia). Esta bióloga y divulgadora es otra de las voces de referencia en Twitter. “Me di cuenta enseguida de la ausencia de pautas oportunas y fiables por parte de las autoridades, que se guiaban a su vez por las pautas de la OMS, con algunos mensajes profundamente desafortunados desde el principio de la pandemia hasta hoy”.

Para el experto en aerosoles de la Universidad de Colorado José Luis Jiménez (@jljcolorado) hay una fecha clave. El 5 de julio, “cuando el New York Times publicó un artículo sobre la carta que habíamos escrito a la OMS 239 científicos”, alertando sobre la importancia del contagio por aerosoles. Él ya había empezado a hacer divulgación, pero “entonces me empezaron a llegar peticiones de entrevistas a mansalva. Un día hice entrevistas con cinco reporteros del New York Times y del Washington post en el mismo día. Tuve que organizar ruedas de prensa, porque no daba abasto. En Twitter he pasado de tener 600 seguidores a 55.000 ahora. Yo nunca había hecho divulgación antes, y pensaba que no se me daría bien. Me he dado cuenta de que no se me da mal”.