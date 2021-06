Paleontólogos chinos presentan al "Hombre Dragón" y aseguran que es "nuestro pariente más cercano"

La historia oculta del "cráneo de Harbin"

Sea o no aceptado como una nueva especie, lo cierto es que tiene características que no pasarán desapercibidas. Se trata del más grande de los cráneos de Homo conocidos hasta ahora. Podría contener un cerebro de tamaño comparable al de los humanos modernos, aunque tenía cuencas oculares más grandes, casi cuadradas, cejas gruesas, una boca ancha y dientes de gran tamaño.

El problema de esta bonita historia es, como explica Bermúdez de Castro, que no hay contexto. El cráneo de Harbin aparece solo, sin nada con que relacionarlo ni un yacimiento donde ubicarlo. "Cuando hallas algo así, normalmente encuentras a su lado fósiles de animales, por ejemplo, cosas que te hablan de la época, del clima… y puedes hacer dataciones. Es como un asesinato, todo lo que hay alrededor te da mucha información. En este caso no lo había”.

Homo longi y homo sapiens ¿se encontraron en Asia?

Parte de la "humanidad emergente"

“Me parece bien que se intenten hacer cosas, pero yo estoy convencido de que esto, de momento, va a quedar en un “ya veremos…”. No creo que la comunidad científica vaya a aceptar esta especie de momento. Creo que no está lejos de nosotros, ni de los neandertales, pero si no hay contexto no se puede saber más”, insiste Bermúdez de Castro.