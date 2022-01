Una parte de un cohete SpaceX de Elon Musk chocará contra la Luna en marzo

El cohete en cuestión lleva siete años dando tumbos por el espacio y ahora se dirige a la Luna. Elon Musk y su empresa SpaceX trabajan para llegar a la Luna pero no se imaginaban que iba a ser impactando en nuestro satélite con "basura espacial".

Según los cálculos de los astrónomos del Proyecto Plutón el Falcon 9 no puede modificar su trayectoria por sus propios medios, y aunque puede tener algunas variaciones de órbita, todo apunta a que impactará en la Luna el 4 de marzo.

Los científicos no descartan que hayan caído sobre la Luna otros restos de basura espacial, pero mucho más pequeños. El fragmento del cohete Falcon ) pesa 4.000 kilos e impactará a 9.300 kilómetros por hora. La Luna no tiene atmósfera que lo proteja por lo que el impacto no se atenuará.