Nadie está a salvo: por qué los contagios aumentan entre los vacunados y quienes pasaron el covid

Las vacunas de la covid no evitan el contagio, lo reducen: los vacunados se infectan menos y transmiten menos el virus, aunque con ómicron esto cambia

Se está viendo que ómicron es mucho más transmisible y que tiene más capacidad para esquivar anticuerpos, lo que facilitaría el contagio entre vacunados

Que las vacunas actuales no impidan el contagio no quiere decir que no funcionen, se hicieron para evitar la covid grave y la muerte

Era algo que se iba intuyendo desde el principio, antes incluso de que las vacunas de la covid vieran la luz. Lo constataban los ensayos clínicos de todas ellas, y lo advertían también algunos científicos: puede que las primeras vacunas que salgan no eviten la infección. Puede que no eviten que nos infectemos y, por tanto, que sigamos propagando el virus, aunque ya no acabemos en la UCI ni fallezcamos por covid como antes.

Dicho y hecho. La realidad, un año después, lo ha confirmado. Las vacunas están funcionando de manera abrumadora para conseguir el objetivo con el que se diseñaron en tiempo récord: evitar la covid grave y la muerte. Pero, a pesar de estar vacunados, seguimos infectándonos, y más todavía con las variantes que han ido saliendo después de que llegaran las vacunas: delta, más contagiosa, y ómicron, que todo indica que es mucho más contagiosa todavía.

Si estamos vacunados, eso sí, ahora pasamos una covid leve o asintomática, pero contagiamos a los demás (también vacunados, la inmensa mayoría). Las vacunas actuales no son esterilizantes, no impiden la entrada del virus en el organismo. Sí lo será, por ejemplo, cuando llegue, la vacuna española que desarrolla el laboratorio de Luis Enjuanes.

Las vacunas no evitan el contagio, aunque lo reducen

Dicho esto: ¿un vacunado se infecta igual que un no vacunado? No. Está más protegido frente al virus, tiene más anticuerpos neutralizantes listos para combatirlo, se infecta menos. Pero si se infecta, ¿contagia igual? No está claro todavía, aunque todo indica que contagia, pero algo menos. Entre otras cosas, porque su organismo elimina al virus más rápido que el de un no vacunado.

El virus, por tanto, se sigue transmitiendo entre vacunados. Esto es algo de lo que alertaron los propios CDC estadounidenses hace ya meses. Pero si juntamos las respuestas a las dos preguntas anteriores (se infectan menos y contagian menos), vemos que la transmisión entre vacunados es menor que entre no vacunados. Pero existe.

Un estudio de seguimiento entre vacunados y no vacunados, publicado en The Lancet hace un par de meses, aportaba varias claves al respecto. Y no buenas. Con la variante delta, vacunados y no vacunados tenían las mismas probabilidades de transmitir la covid en sus hogares. Una cuarta parte de ambos grupos lo hicieron. Y la tasa de infección asintomática también fue similar, del 30%. Esto es lo más peligroso, y vendría a confirmar la advertencia que hizo Del Val en su día sobre el riesgo de vacunados contagiosos y asintomáticos.

Los investigadores concluyeron que “la vacunación reduce el riesgo de infección por la variante delta y acelera la eliminación viral. No obstante, las personas completamente vacunadas que se infectan tienen una carga viral máxima similar a los no vacunados y pueden transmitir la infección de manera eficiente en entornos domésticos, incluso a contactos completamente vacunados”. Es decir, las vacunas reducen, pero no eliminan el riesgo de contagio.

Mascarillas, distancia y ventilación siguen siendo necesarias

De ahí que siga siendo necesario no bajar la guardia entre vacunados, como recuerda muy bien este artículo de Scientific American. Es fundamental, todavía, el uso de mascarilla, la distancia social o la ventilación en interiores. Y más con ómicron, una variante que es mucho más contagiosa y que se está haciendo dominante poco a poco en toda Europa.

Porque la pandemia es algo dinámico. Las vacunas llegaron para plantar cara al virus, hace ahora un año, pero el virus no se ha quedado quieto. Ha seguido evolucionando desde entonces. Y las vacunas, todas, han ido perdiendo efectividad con cada nueva variante. Cuando llegó delta, una variante mucho más contagiosa que la que había hasta entonces, la efectividad de las vacunas frente al contagio ya disminuyó.

En una rueda de prensa en noviembre, Tedros Ghebreyesus, el director general de la OMS, fue muy claro al respecto: las vacunas protegían en un 60% (de media) contra la infección y la propagación del virus, antes de la llegada de delta. Con delta, ese porcentaje se redujo al 40%. Ahora, con ómicron, se está viendo que cae mucho más todavía, aunque todavía no se sabe cuánto exactamente.

Aunque los datos sobre esta nueva variante sean preliminares todavía, ya se está viendo que ómicron tiene una mayor capacidad para esquivar la inmunidad inducida por las vacunas. La reinfección, con delta, era más probable que con alfa. Y con ómicron es mucho más probable que con delta. La guerra entre el virus y las vacunas sigue abierta, librando una batalla detrás de otra. Las vacunas reducen el riesgo de contagio, como veíamos, pero el panorama puede cambiar con la aparición de ómicron, que todo indica que es mucho más transmisible y capaz de esquivar mejor los anticuerpos.

Reino Unido, donde ómicron ya empieza a campar a sus anchas, tuvo que retomar la obligatoriedad de las mascarillas en interiores y en el transporte, hace ya unas semanas. No por esta nueva variante, sino por haber relajado restricciones demasiado pronto (este verano), lo que hizo que la incidencia volviese a dispararse en ese país, aun con delta siendo dominante. Ahora, la llegada de ómicron está siendo la gota que colma el vaso. Los casos de covid vuelven a estar en niveles altísimos y los hospitales británicos se preparan para lo peor, con ómicron dominando ya los contagios.

Los “superinmunes” se infectan menos, ¿y con ómicron?

Pero surgen más preguntas al respecto. ¿Todos los vacunados se infectan igual? No. Depende de muchos factores. Pero varios estudios demostraron que los más protegidos frente al contagio son los vacunados que, además, habían pasado la covid. Es decir, los que tenían anticuerpos y memoria contra el virus ya antes de recibir la vacuna.

Su respuesta frente al virus es mucho más robusta. ¿Por qué? Porque haber pasado la covid les generó inmunidad muy potente, que luego han visto reforzada con la vacuna. En el caso de España, esas personas solo recibieron una dosis de la vacuna, pero sería como su segunda inmunización (una natural, una artificial).

Esto es lo que se ha denominado “superinmunidad”, que varios inmunólogos llevan meses estudiando. Vieron que esto se debe, sobre todo, al papel que juegan las células B, la respuesta celular que generaron tras la infección, y que directamente “explotan” si se vuelven a cruzar con el virus.

Estudios más recientes, relacionados con ómicron, han comprobado el efecto de las diferentes variantes en los vacunados. Y han visto que los “superinmunes” siguen resistiendo mejor frente a esta nueva variante que los vacunados que no han pasado la infección. Pero hay dos matices: la protección baja mucho con respecto a las otras variantes, también en ellos, y además, la protección de la vacuna disminuye con el tiempo, también en su caso. Por lo que esa superinmunidad podría no serlo tanto, ahora.

La necesidad de la tercera dosis para frenar los contagios

Es por esto por lo que ahora nos ponemos la tercera dosis, para darle un nuevo impulso a nuestra respuesta inmune: tanto a la de anticuerpos como a la celular. Cada dosis de la vacuna las potencia. Porque esa respuesta no es eterna. Los anticuerpos, tanto los generados por una infección como los inducidos la vacuna, van decayendo con el tiempo. A los seis meses, se estima que la caída es suficientemente importante como para tener que inocular otra dosis de refuerzo. Esa es la estrategia actual en España. Aunque los científicos no tienen claro todavía si seguir poniendo dosis de refuerzo ha de ser, también, la estrategia a futuro.

También se ha visto ya que, frente a ómicron, las dos dosis de la vacuna pierden mucha más efectividad que con delta para evitar el contagio. Estudios recientes del Reino Unido lo confirman. Han visto que los anticuerpos neutralizantes caen por debajo del nivel necesario para evitar reinfecciones. Entre los vacunados con AstraZeneca, el nivel de anticuerpos neutralizantes generados ante ómicron cayó en picado, incluso por debajo de lo detectable. En el grupo vacunado con Pfizer, los niveles de anticuerpos cayeron casi 30 veces frente a ómicron en comparación con las variantes anteriores.

De ahí que se plantee como necesaria la tercera dosis. Además, hay que insistir en que la protección que proporcionan las vacunas va decayendo con el paso del tiempo, aunque no hubiera llegado ninguna nueva variante. Los niveles de anticuerpos, ahora, no son los mismos que tras recibir la segunda dosis. Por eso, en España a los mayores ya se les ha inoculado la tercera, porque fueron los primeros en recibir la segunda. Y al resto de franjas de edad, se les va a inocular a medida que pasen seis meses desde la suya.

Las vacunas consiguen su objetivo: evitar la UCI y la muerte

¿Que las vacunas no eviten el contagio quiere decir que no funcionan? No. Funcionan para lo que se hicieron: evitar la covid grave y la muerte, en porcentajes elevadísimos. No hay más que ver los datos que aporta la realidad. Las hospitalizaciones y los fallecimientos por covid han caído en picado, entre los vacunados. Vean, por ejemplo, esta tabla de Sanidad que comparte en Twitter Miguel Ángel Reinoso.

En cuanto al contagio, no lo evitan, pero lo reducen. Entre otras cosas, porque las personas vacunadas “eliminan el virus más rápido, tienen niveles más bajos de virus, en general, y pasan menos tiempo con niveles de virus muy altos”. Es decir, la carga viral máxima en un momento dado sí puede ser similar en vacunados y no vacunados, pero en general es más baja y dura menos tiempo alta en su organismo, por lo que los vacunados son menos contagiosos y durante menos tiempo. Esto lo explican muy bien dos virólogos australianos en este artículo. Y concluyen: “Por lo tanto, es probable que las personas vacunadas, de media, sean menos contagiosas”.

A pesar de todo esto, puede que muchos utilicen esta baja protección frente al contagio, sobre todo ahora con ómicron, como arma para desprestigiar a estas vacunas. John Wherry, director del Instituto de Inmunología de la Universidad de Pensilvania, cuenta una anécdota en la revista STAT que refleja muy bien todo esto.