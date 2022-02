No, los virus no siempre se atenúan: por qué ha surgido una variante más virulenta del virus del sida

Para que nos hagamos una idea, las cepas del VIH-1 se pueden dividir en cuatro grupos distintos denominados M, N, O y P. De estos, el grupo M es el más extendido a nivel mundial. Pero también dentro del grupo M, existe una gran diversidad y se encuadran nueve subtipos distintos: A, B, C, D, F, G, H, J y K.

El epicentro de esa diversidad se encuentra en África y, en particular, en Kinshasa , en la República Democrática de Congo. El ancestro común de las cepas del grupo M del VIH-1 se ha fechado alrededor de la década de 1920.

Esta variante es más virulenta y presenta una mayor transmisibilidad , pero por fortuna todavía es sensible al tratamiento retroviral. Los análisis apuntan que esta variante surgió en Ámsterdam en la década de 1990 y que desde principios del siglo XXI se extendió con rapidez por los Países Bajos.

Pero no siempre tiene porque ser así, ya que la virulencia y la transmisibilidad también pueden estar intrínsecamente vinculadas , de modo que para mantener o aumentar la infecciosidad, es posible que un virus deba ser más virulento. La esencia de este argumento es que los modelos de compensación pueden no aplicarse bien a las enfermedades infecciosas emergentes, precisamente porque todavía están surgiendo.

En términos evolutivos, hablar de uno o dos siglos no significan apenas nada. Recuerden que no es inevitable que los virus muten para volverse menos patógenos y virulentos. Las implicaciones son claras. Necesitamos invertir en vigilancia de enfermedades, infraestructura de salud pública y planificación. No podemos contar con que la evolución haga el trabajo por nosotros.