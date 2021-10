El volcán de La Palma, el Etna o el de Islandia: cómo de potente es esta erupción comparada con otras históricas

Explica Felpeto que “lo que intenta el VEI es describir, de una forma semincuantitativa, las erupciones explosivas, para poder compararlas. Mide actividad explosiva, no efusiva". Y lo hace en función de dos parámetros:

“En general, el VEI de una erupción se asigna, sobre todo, por la altura de la columna” , explica Felpeto. Pero cada cambio en la escala supone un salto importante. Del VEI 1 al VEI 2, por ejemplo, no significa que sea el doble de potente, sino mucho más. “ A cada unidad que aumenta, son 10 veces más de energía, supone 10 veces más de piroclastos emitidos” , asegura esta experta.

¿Por qué no hay ninguna más reciente que la de Taupo? Porque cuando hablamos de fenómenos destructivos, como estos, “cuanto más grande es el fenómeno, menor es su frecuencia” , advierte Felpeto. “Nos suenan más las erupciones efusivas porque son las más frecuentes”.

Pero ¿cómo se sabe el VEI de esas erupciones que ocurrieron hace tanto tiempo? “Estudiando los depósitos de cenizas que han dejado”, y por el tipo de volcán que era. Esto no siempre es fácil. Por ejemplo, en las erupciones que se registran en islas, como la actual de La Palma, “es muy difícil evaluar la cantidad de ceniza depositada , porque gran parte de ella cae en el mar. Es difícil estimar el volumen emitido”.

Sabiendo todo esto, se entiende mejor que el volcán de La Palma tenga un VEI 2, aunque alterna fases efusiva y explosiva. Según los expertos, no es probable que pase a un nivel 3. “En cuanto a la altura de la columna eruptiva, no contamos con que pase a nivel 3. En principio, todos estos volcanes (los de Canarias) son de tipo 2. No es un escenario que manejemos”, explica Rubén López, también volcánólogo del IGN, que se encuentra en La Palma trabajando y que ha compartido este hilo en Twitter sobre el VEI.