Pros y contras de poner una segunda dosis de Pfizer a quienes se vacunaron con AstraZeneca

Tras anunciar que les iban a poner Pfizer en la segunda dosis, finalmente la decisión se deja en manos de los afectados: podrán elegir ponerse AstraZeneca

Para tratar de resolver las dudas sobre ambas opciones, hablamos con uno de los responsables del estudio Combivacs, con un inmunólogo y un microbiólogo

En esta situación, esos dos millones de personas se estarán haciendo muchas preguntas: ¿es mejor poner una segunda dosis de Pfizer o de AstraZeneca? ¿Pfizer me ofrece mayor inmunidad? ¿combinar ambas vacunas tiene más o menos efectos secundarios? ¿poner la segunda de AstraZeneca tendría riesgo de trombosis? ¿qué hago cuando me llamen para vacunarme? Este artículo trata de responderlas.

Para ello, hablamos con uno de los responsables del estudio "CombivacS" sobre los efectos de combinar ambas vacunas, el virólogo del Instituto de Salud Carlos III José Alcamí. Sanidad asegura que sus resultados avalan combinar Pfizer con AstraZeneca. Y hablamos también con el microbiólogo de la Universidad de Navarra Ignacio López-Goñi y con el inmunólogo del Hospital Clínico de Santiago José Gómez Rial, muy críticos con el estudio por la forma en que se ha hecho.

¿Es mejor poner Pfizer o AstraZeneca en segunda dosis?

“Esa pregunta, honestamente, no la podemos responder”, confiesa Alcamí, “porque en el estudio que hemos hecho no hay una rama AstraZeneca-AstraZeneca. Fue diseñado así. El objetivo era responder a otra pregunta: si una persona ha recibido una dosis de AstraZeneca y ahora recibe Pfizer, ¿va a tener una buena respuesta inmunológica? Y la respuesta es que sí, que induce una respuesta potente de anticuerpos”.

Esta es la parte más criticada del estudio: la falta de comparación posible entre dos dosis de AstraZeneca y la combinación de AstraZeneca-Pfizer, al haber ensayado sólo esta segunda opción. “La respuesta que han visto es potente y es buena, pero eso era de esperar, era obvio. ¿Que sea mejor que la pauta AstraZeneca-AstraZeneca? Eso no lo sabemos, no se puede concluir”, advierte Gómez Rial. “No hay ninguna ventaja de poner Pfizer ahora mismo, ni desde el punto de vista médico ni científico. ¿Que el día de mañana sale un estudio que dice que hay más inmunogenecidad con la pauta mixta?, pues ahí veremos. De momento, no hay justificación para hacerlo”.

Se refiere el inmunólogo a otro estudio, del que está muy pendiente toda la comunidad científica. El ensayo sobre sobre combinación de vacunas que se está llevando a cabo en el Reino Unido, que es muy completo y que sí compara diferentes combinaciones. Pero esos datos no saldrán hasta dentro de varios meses. “De la combinacion AstraZeneca-Pfizer, a día de hoy, no hay evidencias sólidas”, zanja Gómez Rial.

López Goñi coincide en el análisis. “Este estudio, lo único que dice es que, cuando das una segunda dosis de Pfizer, los efectos secundarios leves no son mayores de lo esperado, y que la cantidad de anticuerpos aumenta, que era lo esperable. Pero como no han metido los controles adecuados, no se puede ir más allá, no aporta nada más”.

Alcamí lo reconoce, pero también lo justifica. “El ensayo se planteó con una cierta urgencia. Hay que remontarse a hace 6 u 8 semanas, cuando se empiezan a comunicar casos de trombosis con AstraZeneca. Había un estado de cierta alarma social, y en aras a esa prisa, se plantea buscar únicamente una respuesta a esa pregunta”.

¿Me ofrece Pfizer una mayor inmunidad?

“No te están diciendo que estás más protegido al combinar vacunas que al poner la segunda de AstraZeneca. No se ha demostrado que poner la segunda dosis de Pfizer sea mejor”, advierte López Goñi. No hay respuesta a esta pregunta, porque no se ha hecho la comparación. “Sin duda es una pregunta interesante y sería una respuesta importante, pero no la tenemos”, reconoce Alcamí, que asegura que entiende las críticas al respecto.

Lo que han visto en el estudio es que la combinación de ambas vacunas induce “una respuesta inmune potente” de anticuerpos. Los datos sobre la respuesta celular, que también es importante, llevan más tiempo. Alcamí asegura que saldrán en breve.

Sobre esa inmunidad de anticuerpos, explica el virólogo que “si vamos a los resultados que publicó en su día AstraZeneca, vemos que la segunda dosis aumentaba a un nivel de casi 3 los anticuerpos neutralizantes. En nuestro ensayo con la segunda dosis de Pfizer han aumentado 7 veces y media”. ¿Es mejor esta respuesta inmune entonces? “No, no se puede concluir eso, porque son dos estudios diferentes, la técnica no es la misma… Nuestros resultados no son inferiores, de hecho son superiores, pero no son comparables”, reconoce Alcamí. “Desgraciadamente, no podemos concluir eso”.

Los anticuerpos se miden de manera cuantitativa –cuántos se producen- y cualitativa –si son o no neutralizantes, si bloquean o no al virus-. Al hablar de ése aumento de 7, Alcamí se refiere a “la capacidad de producción de anticuerpos neutralizantes, comparada con la que tenía el mismo paciente antes de recibir la dosis. Y lo que hemos visto es que pasa de 40 a 280 en capacidad de neutralización”.

En el estudio han visto, además, una mejora cuantitativa con la segunda dosis de Pfizer. Los anticuerpos “se multiplicaron por 150 veces a los 14 días de haber administrado la dosis de refuerzo heteróloga”. Alcamí explica que “no es solo que se produzcan muchos más anticuerpos, sino que además son mejores, tienen más capacidad de bloquear al virus”.

Saber si esta buena respuesta inmune es mejor o peor que la que ofrece la pauta completa con AstraZeneca nos lleva otra vez al principio: no es posible. Pero Gómez Rial lo tiene claro: “Poner la segunda dosis de AstraZeneca es la fórmula más ensayada, la que más evidencia tiene de que funciona. Se ha probado en más de 30.000 personas (en los ensayos de fase 3 que se hicieron en su día) y después, en el mundo real, en varios millones de vacunados. Y se ha visto que es segura y efectiva”. El ensayo Combivacs se ha realizado con algo más de 600 personas.

López Goñi también insiste en esto. “Los estudios que avalan la seguridad y eficacia de la pauta completa de AstraZeneca son mucho más potentes, hay una fase 3 que se hizo con miles de voluntarios, y en Reino Unido han inoculado ya casi 6 millones de segundas dosis”.

Pero hay algo más. “Desde el punto de vista inmunológico, siempre se recomienda no combinar vacunas", advierte el inmunólogo. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune se basa en la repetición del mismo antígeno. Tienes que presentarle el mismo estímulo de la misma forma, para que el sistema inmunitario genere memoria y responda mejor la próxima vez que se enfrente al virus”. Y en este caso, explica Gómez Rial, “el modo de presentación es completamente diferente. El antígeno es el mismo -la proteína S del coronavirus- pero el cómo le llega la señal al sistema inmune es diferente en cada vacuna y eso siempre se debe evitar. Siempre se recomienda que sea la misma ruta, la misma estrategia”.

¿Poner Pfizer tiene más o menos efectos secundarios?

“No hay más efectos secundarios”, asegura Alcamí. Y lo explica haciendo alusión al estudio del Reino Unido, que sí ha publicado ya datos sobre la seguridad de la combinación Pfizer-AstraZeneca y advertía del aumento de efectos como la fiebre. “Ellos utilizan un término que aquí traducimos como “fiebre” y ven que es tres veces más frecuente en quienes reciben una segunda dosis de Pfizer. Pero ¿a qué se están refiriendo en realidad? A la sensación de fiebre, a eso que sentimos cuando tenemos un catarro, pero cuando pones el termómetro ves que no tienes fiebre”.

Por lo demás, explica que lo que han visto en ambos estudios es similar. "La combinación de vacunas da más síntomas como dolor en el brazo y malestar o cansancio, pero son los mismos que da la vacunación completa con Pfizer”. Nada nuevo, por tanto, son todos leves y desaparecen rápido. López Goñi advierte, sobre esto: “Es que los efectos graves muy poco frecuentes solo los ves cuando vacunas a millones de personas”.

¿Poner la segunda de Astrazeneca tendría riesgo de trombosis?

Ese rarísimo efecto secundario se ha visto, sobre todo, con la primera dosis. Con la segunda, el mejor escenario es el mundo real, y obliga a mirar a Reino Unido porque es donde más se ha administrado AstraZeneca. López Goñi recuerda que allí, “entre los seis millones de vacunados con segundas dosis, han visto seis casos de trombos: eso es 1 por millón”.

“Sí hay trombosis con segunda dosis, pero muchas menos”, explica Alcamí. “La probabilidad es bajísima, de 1 por millón, pero depende mucho de dos factores: la edad y la intensidad de la pandemia”. Y en ese sentido, explica que “al estratificar el riesgo según esos dos parámetros, la propia EMA indica que el riesgo es mayor por debajo de 40 años”. Para esa franja de edad, él lo tiene claro: “vamos a quitarnos el riesgo, porque tenemos alternativa”.

Gómez Rial lo cuestiona. “Eso es así porque AstraZeneca es una vacuna que apenas se ha administrado a mayores, no hay forma de comparar riesgos. La EMA, lo que recomienda es que se administre y que se haga sin límites de edad”. Y además, tranquiliza al respecto. “Todas las reacciones adversas a las vacunas tienen detrás un componente genético, si reaccionas bien a la primera dosis es porque tu cuerpo ha respondido bien. El riesgo con la segunda es muchísimo menor si has reaccionado bien a la primera, no vas a tener ningún problema”.

¿Qué hago si me llaman para vacunarme?

Con toda esta información sobre la mesa, los dos millones de vacunados con AstraZeneca se enfrentarán a esta pregunta final. Nosotros se la hemos hecho a estos tres científicos. ¿Qué harían si fueran ellos los afectados?

José Alcamí no contesta en primera persona, “porque yo ya estoy vacunado”, pero pone un ejemplo real: su hija. “Es psicóloga, tiene 27 años, está vacunada con AstraZeneca y esperando su segunda dosis. Yo le he dicho: como eres joven y estamos en una situación que va a mejor, por el balance riesgo-beneficio es mejor que te pongas Pfizer”. Pero también matiza: “Si estuviera en la India, donde hay una incidencia brutal, le diría: vacúnate con lo primero que te ofrezcan, con la que sea, pero vacúnate".

Gómez Rial es muy claro al respecto: “Si yo estuviera en esa situación, no me pondría Pfizer. Elegiría AstraZeneca sin dudarlo, porque es lo que está probado, y además te va a dar una protección similar a la de Pfizer y menos efectos secundarios”. López Goñi también es un firme partidario de inocular la segunda dosis de AstraZeneca. Pudiendo elegir entre ambas vacunas, lo tiene claro. “Yo me fío más de la EMA (que recomienda poner la misma vacuna), yo me pondría AstraZeneca”.