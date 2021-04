El HIT, la reacción inmune poco frecuente a la heparina que ha dado pistas sobre los trombos de AstraZeneca

¿Qué es la Trombocitopenia Inducida por Heparina (HIT)?

¿Hay factores de riesgo?

“Todos los pacientes expuestos a heparina de cualquier tipo y a cualquier dosis están en riesgo de HIT”, advierte la Sociedad Española de Cardiología. Y es que no se conocen, de momento, factores de riesgo concretos. “Son casos extraordinarios, rarísimos, y tampoco sabemos qué personas lo van a producir o no. No sabemos cuáles son los factores de riesgo, no influye la edad ni el sexo ni nada que sepamos a ciencia cierta”, explica Lecumberri.