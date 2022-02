La mirada de las ondas de radio dibuja el 'lienzo' del violento y convulso centro de la Vía Láctea

El problema es que no podemos verlo. No, al menos, con telescopios ópticos . Para penetrar a través del polvo estelar oculta los secretos del núcleo galáctico hay que apuntar hacía allí con instrumentos de rayos gamma, infrarrojos, rayos X de alta potencia o con ondas de radio .

El equipo internacional de astrónomos que hay detrás de este trabajo ha publicando los aspectos científicos iniciales de la imagen en The Astrophysical Journal . Su artículo es también una puesta en común de todos los datos obtenidos con la comunidad astronómica mundial para que que puedan investigar y hacer nueva ciencia con cada detalle.

Desde el Observatorio de Radioastronomía de Sudáfrica explican que el innovador diseño de la red de telescopios MeerKAT, su sensibilidad y su punto de vista geográfico han sido las claves para producir la imagen . En ella se revelan nuevos restos de supernova que nunca se habían visto hasta ahora. Estos restos son las capas de material en expansión que quedan como remanentes cuando las estrellas masivas terminan sus vidas de forma explosiva. Entre ellas hay un raro ejemplo esférico casi perfecto . Afirman, además, que su trabajo va a proporcionar a los astrónomos la mejor visión hasta ahora de la población de misteriosos 'filamentos de radio' que no se encuentran en ningún otro lugar de la galaxia.

"Pasé mucho tiempo mirando esta imagen mientras trabajaba en ella y nunca me canso de ella", comenta el Dr. Ian Heywood de la Universidad de Oxford, la Universidad de Rhodes y SARAO, y autor principal del estudio. “Cuando muestro esta imagen a personas que pueden ser nuevas en la radioastronomía, o que no están familiarizadas con ella, siempre trato de enfatizar que las imágenes de radio no siempre han sido así, y que MeerKAT realmente es un salto adelante en términos de su capacidades. Ha sido un verdadero privilegio trabajar durante años con colegas de SARAO que construyeron este fantástico telescopio”.