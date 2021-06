La regla "dos de tres", clave para saber cuándo hay que seguir usando mascarilla en exteriores

Llega el día. Desde este sábado, la mascarilla dejará de ser obligatoria en exteriores. Lo agradeceremos, porque vuelven a subir las temperaturas y el calor no es buen aliado de este protector contra virus y bacterias que nos lleva acompañando más de un año. Pero cuidado, que su uso deje de ser obligatorio cuando estemos al aire libre no implica que nos olvidemos de ella al salir de casa.

Aire libre, mascarilla, distancia: cumplir dos de las tres

Y lo que vemos, al aplicar esta regla, es que ya cumplimos una de las tres condiciones: estamos en el exterior. Por lo que no hace falta cumplir las otras dos, sino una u otra: o bien mantener la distancia social (al menos metro y medio) con el resto de las personas o, si no es posible, ponernos la mascarilla. En resumen:

Al realizar esas simulaciones de contagio en una terraza comprobamos que el riesgo cero no existe. Si no usas la mascarilla y no mantienes la distancia al hablar, te puedes infectar, aun estando al aire libre. Porque no estarías cumpliendo con la regla “dos de tres”.