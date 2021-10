Reino Unido detecta una variante 'hija' de delta que puede ser aún más contagiosa

La han denominado AY.4.2 y ya representa el 10% de los nuevos contagios en el país, según ha informado el Financial Times . El diario cita a dos expertos que han calculado que AY.4.2 puede ser entre un 10% y un 15% más contagiosa que delta , que a su vez es más del doble de contagiosa que el virus original identificado en Wuhan a finales de 2019.

La nueva variante, en cualquier caso, no está teniendo un crecimiento tan explosivo como sucedió con delta. AY.4.2 no es considerada todavía variante de riesgo ni de interés, por eso aún la OMS no le ha asignado una letra del alfabeto griego. También es pronto para saber si esta nueva variante está jugando algún papel en el comportamiento de la pandemia en Reino Unido, menos controlado que en otros países europeos.